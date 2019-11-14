Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

ТАСС07:11

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ru07:57

Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Взгляд.ру07:32

Рада утвердила «неидеальный» бюджет Украины на 2020 год

News.ru07:44

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

REGNUM07:51

Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

Телеканал 360°14:34

Верховная рада Украины утвердила рекордные оборонные расходы

Коммерсантъ13:33
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Политика

Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Политика

Путин высказался о формуле Штайнмайера

Президент России Владимир Путин заявил, что в формуле Штайнмайера нет ничего содержательного, в некоторой степени она противоречит минским соглашениям, но РФ с ней согласилась ради движения вперед.
РИА Новости 15:10
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM 07:42
Технологии

СМИ узнали о планах Apple запустить общую подписку на свои сервисы

Корпорация Apple рассматривает возможность объединить свои платные сервисы, включая Apple News+, Apple TV+ и Apple Music, в единую подписку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
РБК 14:28
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости 09:44
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Lenta.ru 13:36
Общество

Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал решение авиакомпании "Аэрофлот" в отношении владельца толстого кота.
Pravda.Ru вчера в 08:33
Политика

Путин озвучил результаты российской операции в Сирии

Путин подчеркнул, что России добилась в Сирии всех поставленных целей.
ФАН 15:09
Общество

«Союзмультфильм» выпустит новый цикл серий «Ну, погоди!»

В 2020 году на экраны выйдут новые серии знаменитого отечественного мультфильма «Ну, погоди!».
REGNUM 13:39
Общество

Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Известия вчера в 20:40
Футбол

Комличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»

Форвард сборной России и чешской «Млады» Николай Комличенко рассказал, в каких клубах мог оказаться в летнее трансферное окно.
Спорт день за днем 11:55
Общество

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Lenta.ru 12:31
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Происшествия

В Калифорнии открыли стрельбу в школе

Вести.Ru 12:00
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
РИА Новости 11:31
Политика

«Слуга народа» поддержит в Раде законопроект о продаже земли

В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.
REGNUM вчера в 07:05
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
Происшествия

Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах московскому судье

RT на русском 12:16
Экономика

На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа

Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Lenta.ru вчера в 12:29
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 06:32
Политика

Путин оценил предложение встретиться с Зеленским в Казахстане

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера и украинского главы Владимира Зеленского.
Lenta.ru 15:01
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Политика

Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация, когда власти нет совсем

Президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии сложилась ситуация, когда власти нет совсем.
ТАСС 14:17
Здоровье

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM 13:32
Фигурное катание

Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
RT на русском 03:53
Авто

Компактвэн Mitsubishi Xpander Cross: новая топ-версия

Продажи компактвэнов Mitsubishi Xpander Cross начнутся уже 13 ноября, а вдобавок глава японской компании заявил, что с запуском этой версии начнется экспорт модели на новые рынки.
Авторевю 12 ноября в 09:27
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:22
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