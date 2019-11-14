Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

Телеканал 360°14:34

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ru07:57

Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

ТАСС07:11

Верховная рада Украины утвердила рекордные оборонные расходы

Коммерсантъ13:33

Рада утвердила «неидеальный» бюджет Украины на 2020 год

News.ru07:44

Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Взгляд.ру07:32

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

REGNUM07:51
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
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Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

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Политика

Путин прокомментировал ситуацию в Боливии

Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
RT на русском 14:19
Экономика

Предприниматели получат по взносу

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей

В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
Мир новостей 01:21
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Футбол

Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией

Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
Metaratings 14:15
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

Discover24 05:48
Происшествия

Раскрыта сумма собранных в поддержку рядового Шамсутдинова денег

Россияне собрали около 700 тысяч рублей в поддержку Рамиля Шамсутдинова, который в воинской части в Забайкалье расстрелял своих сослуживцев.
Lenta.ru 11:52
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Авто

Nissan Almera со сменой поколений обзавелся турбомотором

Японский автопроизводитель Nissan вывел на азиатский рынок седан Almera новой генерации.
Picsnews.net 15:19
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек

Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 05:46
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Общество

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Музыка

Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру 13:46
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:22
Наука

Связь математических способностей и пола детей не подтвердилась

Американские ученые провели исследование, во время которого сравнили математические способности мозга мальчиков и девочек.
Москва 24 12 ноября в 06:45
Общество

В Instagram начали скрывать счётчики лайков по всему миру

В официальном Twitter-аккаунте Instagram сообщается, что пользователи отныне смогут видеть количество просмотров и лайков только у собственных записей.
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Шоу-бизнес

Анастасия Тарасова продемонстрировала живот на 7 месяце беременности

25-летняя Анастасия Тарасова наслаждается отдыхом с супругом и годовалой дочкой.
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Наука

Определена генетическая основа здорового сна

В новой работе ученые показали механизм, регулирующий сон у позвоночных и беспозвоночных: у людей, рыбок данио и круглых червей.В возрасте пяти дней рыбы данио имеют полупрозрачное четырехмиллиметровое тело.
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Здоровье

Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства

Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

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Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
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Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
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СК предъявил обвинение обманувшему российскую паралимпийку бизнесмену

"Главным следственным управлением было предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере - часть 4 статья 159 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 04:14
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