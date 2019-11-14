Экономика
REGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Белоруссия собирается предложить изменения в договор с Россией о взаимной охране госграницы, который действует с 1995 года.
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Российский лидер Владимир Путин сообщил, что саммит БРИКС в РФ пройдет под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста», пишет ТАСС.
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Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
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В общежитии в Новой Москве произошел пожар
Пожар произошел в общежитии в дачном поселке в Новой Москве.
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Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
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Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2
Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
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Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
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Благодаря Медведеву в алтайском селе появится горячая вода
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
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В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
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Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
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На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Общество
В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов.