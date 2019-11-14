Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

ТАСС07:11

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ru07:57

Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

Телеканал 360°14:34

Верховная рада Украины утвердила рекордные оборонные расходы

Коммерсантъ13:33

Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Взгляд.ру07:32

Рада утвердила «неидеальный» бюджет Украины на 2020 год

News.ru07:44

Парламент Украины намерен принять госбюджет на 2020 год

ПРАЙМвчера в 16:55
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Футбол

Комличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»

Форвард сборной России и чешской «Млады» Николай Комличенко рассказал, в каких клубах мог оказаться в летнее трансферное окно.
Спорт день за днем 11:55
Политика

Путин заявил о решении почти всех поставленных задач в Сирии

Россия в целом решила практически все задачи в Сирии, которые ставила перед собой, опасность инфильтрации боевиков есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 14:37
Культура

Стартует VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Радио Культура 00:55
Футбол

Роналду ответил журналистам о своем состоянии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
Газета.Ru 12:59
Общество

«Нафтогаз» пожаловался на отсутствие предложений по газу от Газпрома

Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не получала предложений от Газпрома по поводу поставок газа на Украину.
iReactor вчера в 15:31
Кино

Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»

В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб-3», премьера которого намечена на май 2020 года.
Культуромания 12:08
Технологии

Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки

Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
Ридус 01:13
Авто

АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых автомобилей

В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автоновости дня 02:05
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM 07:42
Общество

Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Известия вчера в 20:40
Хоккей

Вратарь «Ак Барса» побил рекорд по продолжительности сухой серии

Коммерсантъ 14:11
Общество

Невзоров заявил, что Галкину отменяют концерты

«Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», — сказал Невзоров в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».
URA.Ru 05:58
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru вчера в 08:07
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
Политика

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
REGNUM 10:33
Происшествия

Шесть человек пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии

РБК 12:17
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14:38
Политика

В Венесуэле заявили о попытке захвата посольства в Бразилии

Замминистра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что неизвестные лица предприняли попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на СМИ.
The Moscow Post вчера в 06:52
Политика

МИД Украины допустил выход из Минских соглашений

Украина может выйти из Минских соглашений, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью «BBC Украина».
Rambler News Service 04:29
Политика

Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо

Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
ТВ Центр 02:08
Общество

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек

Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 12 ноября в 09:35
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли почти на 2,22 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,219 млн баррелей и на 8 ноября составили 449,001 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 13:56
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Газета.Ru 11:17
Происшествия

Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Российская газета 13:26
Общество

«Росконтроль» рассказал о проверке качества цыплят-бройлеров

Специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке качества цыплят-бройлеров, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
RT на русском 07:20
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
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