Экономика
REGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Футбол
Комличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»
Форвард сборной России и чешской «Млады» Николай Комличенко рассказал, в каких клубах мог оказаться в летнее трансферное окно.
Политика
Путин заявил о решении почти всех поставленных задач в Сирии
Россия в целом решила практически все задачи в Сирии, которые ставила перед собой, опасность инфильтрации боевиков есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
Культура
Стартует VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Футбол
Роналду ответил журналистам о своем состоянии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
Общество
«Нафтогаз» пожаловался на отсутствие предложений по газу от Газпрома
Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не получала предложений от Газпрома по поводу поставок газа на Украину.
Кино
Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»
В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб-3», премьера которого намечена на май 2020 года.
Технологии
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки
Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
Авто
АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых автомобилей
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Общество
Невзоров заявил, что Галкину отменяют концерты
«Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», — сказал Невзоров в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Политика
В Венесуэле заявили о попытке захвата посольства в Бразилии
Замминистра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что неизвестные лица предприняли попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на СМИ.
Политика
МИД Украины допустил выход из Минских соглашений
Украина может выйти из Минских соглашений, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью «BBC Украина».
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
Общество
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Происшествия
Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли почти на 2,22 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,219 млн баррелей и на 8 ноября составили 449,001 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Общество
«Росконтроль» рассказал о проверке качества цыплят-бройлеров
Специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке качества цыплят-бройлеров, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.