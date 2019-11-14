Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

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Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ruвчера в 07:57

Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

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Взгляд.рувчера в 07:32

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News.ruвчера в 07:44

Парламент Украины намерен принять госбюджет на 2020 год

ПРАЙМ13 ноября в 16:55
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Экономика

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Газета.Ru 13 ноября в 12:05
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