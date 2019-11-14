Экономика
REGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Экономика
СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Происшествия
СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки
Отчим девочки, тело которой нашли в Крыму, часто конфликтовал с ней, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста
По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову.
Армия и оружие
Россия отмечает День Каспийской флотилии
День рождения Каспийской флотилии приходится на 15 ноября 1722 года.
Политика
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Происшествия
В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину
Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Общество
Нотариусы рассказали о самых подделываемых документах в России
В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, что из всех документов чаще всего в стране подделывают доверенности.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Футбол
Луис Адриано женился на российской модели
Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Гаджеты
Официально: Harmony OS выйдет для смартфонов Huawei
Вице-президент Huawei Винсент Панг (Vincent Pang) официально заявил, что через 6-9 месяцев Harmony OS появиться на фирменных смартфонах.
Политика
Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей
Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 10 рублей, информацию подтвердила пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова.
Происшествия
Экс-чиновник Минкультуры попросил политубежища в Австрии
Фигурант дела реставраторов, экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо подал документы на предоставление политического убежища в Австрии, сообщает РБК.
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
Шоу-бизнес
Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Обо всем актриса Яна Поплавская рассказала «Пятому каналу». Она отметила, что ее будущим мужем станет радиоведущий Евгений Яковлев.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Гаджеты
BQ представляет недорогие телевизоры класса Smart TV. Самый дешевый стоит 8 490 рублей
Культура
Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах кинорежиссера
В октябре сообщалось, что Дженнифер Лопес попала в список самых влиятельных людей Голливуда.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Общество
В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС из-за лесного пожара
По информации ГУ МЧС России для ликвидации пожара привлечен вертолет МИ-8, который оборудован водосливным устройством.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.