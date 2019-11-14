Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

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