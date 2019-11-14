Экономика
REGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк анонсировал снижение ставок по потребительским кредитам до 30 января 2020 года.
Общество
Пескова спросили про толстого кота Виктора
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать ситуацию с толстом котом Виктором, которого не пустили в самолет, а потом подменили на взвешивании, передает РИА "Новости".
Общество
Глава Приамурья назвал причины трагедии в колледже Благовещенска
Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Наука
Сингапурские учёные создали кожу человека в пробирке
Учёные из сингапурского Технологического университета изобрели искусственную кожу.
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Авто
Nissan Almera сменил поколение и обзавелся турбомотором
Именно Юго-Восточная Азия стала площадкой очередного этапа развития модели. Накануне в Тайланде прошла презентация нового поколения Almera.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Космос
Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа
Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Шоу-бизнес
Натали пришлось сняться в купальнике и рассказать о беременности
По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Общество
Майор ФСБ разгласил гостайну суду
Указание в иске номера части признали серьезным служебным проступком Как стало известно "Ъ", попытка майора пограничного управления ФСБ по Крыму Александра Ткаченко добиться через суд предоставления ему дополнительного отдыха за переработку обернулась дисциплинарным взысканием за разглашение секретной информации.
Наука
Копья из Бородинского клада были созданы не в Древней Греции
Ученые из Госисторического музея и «Курчатовского института» определили, что копья в составе Бородинского клада создали не на территории Древней Греции.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Здоровье
Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства
Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
Авто
Hyundai выпустит новый пикап через полтора года
Представители компании Hyundai сообщили о том, что сборка пикапов Santa Cruz начнётся в 2021 году.
Происшествия