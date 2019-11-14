Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

ТАССвчера в 07:11

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ruвчера в 07:57

Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Взгляд.рувчера в 07:32

Рада утвердила «неидеальный» бюджет Украины на 2020 год

News.ruвчера в 07:44

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

REGNUMвчера в 07:51

Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

Телеканал 360°вчера в 14:34

Верховная рада Украины утвердила рекордные оборонные расходы

Коммерсантъвчера в 13:33
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Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 17:51
Здоровье

В Челябинском ФОМСе новый руководитель

Алексей Текслер поставил перед новым руководителем ТФОМС задачи по наведению порядка в системе обязательного медицинского страхования в регионе, по обеспечению прав и гарантий бесплатного оказания медпомощи, а также условий для доступной и качественной медицинской помощи.
Урал-пресс-информ вчера в 23:35
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

Новые автомобили 13 ноября в 22:06
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 13 ноября в 12:44
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Sputnik Эстония вчера в 14:10
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru вчера в 14:29
Происшествия

CNN: полиция установила личность стрелка в школе в Калифорнии

ТАСС вчера в 22:58
Авто

Представлен новый седан Audi S8

Немецкая компания Audi обновила свой флагманский седан в «заряженной» версии S8.
Тарантас Ньюс вчера в 05:51
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Инфорос вчера в 03:26
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM вчера в 07:42
Общество

Майор ФСБ разгласил гостайну суду

Ответчик, в лице пограничного управления ФСБ России по Крыму, в судебном заседании пояснил, что соответствующий рапорт майора Ткаченко ранее «уже был удовлетворен и административному истцу предоставляются дополнительные сутки отдыха в зависимости от служебной нагрузки».
Коммерсантъ вчера в 18:26
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета вчера в 03:38
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Политика

Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости вчера в 19:14
Политика

Эрдоган ответил на требование США по С-400

Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service вчера в 09:32
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
Политика

Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
РБК вчера в 22:39
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката

Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
RuNews24.ru вчера в 16:57
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия вчера в 18:10
Хоккей

Молодежная сборная России в серии буллитов проиграла суперсерию

Спорт-Экспресс вчера в 23:50
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета 13 ноября в 05:19
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Общество

Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

WMJ.ru вчера в 09:49
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Гаджеты

Больше 700 тысяч крымчан заменили платежные карты на бесконтактные

Больше 180 тысяч человек получили кредитные карты, сообщили в пресс-службе банка.
КП - Крым 12 ноября в 07:36
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер вчера в 10:30
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