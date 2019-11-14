Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Армия и оружие США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.

Здоровье В Челябинском ФОМСе новый руководитель Алексей Текслер поставил перед новым руководителем ТФОМС задачи по наведению порядка в системе обязательного медицинского страхования в регионе, по обеспечению прав и гарантий бесплатного оказания медпомощи, а также условий для доступной и качественной медицинской помощи.

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.

Футбол Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.

Политика В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17 Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.

Общество Майор ФСБ разгласил гостайну суду Ответчик, в лице пограничного управления ФСБ России по Крыму, в судебном заседании пояснил, что соответствующий рапорт майора Ткаченко ранее «уже был удовлетворен и административному истцу предоставляются дополнительные сутки отдыха в зависимости от служебной нагрузки».

Общество В России изменят механизм раздела собственности супругов Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.

Политика Эрдоган ответил на требование США по С-400 Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.

Музыка Бузова пообещала выступить на Евровидении Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.

Общество Медведев запретил посуточную аренду квартир Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.