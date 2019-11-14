Экономика
REGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Здоровье
В Челябинском ФОМСе новый руководитель
Алексей Текслер поставил перед новым руководителем ТФОМС задачи по наведению порядка в системе обязательного медицинского страхования в регионе, по обеспечению прав и гарантий бесплатного оказания медпомощи, а также условий для доступной и качественной медицинской помощи.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Авто
Представлен новый седан Audi S8
Немецкая компания Audi обновила свой флагманский седан в «заряженной» версии S8.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Общество
Майор ФСБ разгласил гостайну суду
Ответчик, в лице пограничного управления ФСБ России по Крыму, в судебном заседании пояснил, что соответствующий рапорт майора Ткаченко ранее «уже был удовлетворен и административному истцу предоставляются дополнительные сутки отдыха в зависимости от служебной нагрузки».
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Политика
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Политика
Эрдоган ответил на требование США по С-400
Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Политика
Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката
Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Музыка
Бузова пообещала выступить на Евровидении
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Хоккей
Молодежная сборная России в серии буллитов проиграла суперсерию
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Общество
Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Гаджеты
Больше 700 тысяч крымчан заменили платежные карты на бесконтактные
Больше 180 тысяч человек получили кредитные карты, сообщили в пресс-службе банка.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.