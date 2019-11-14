Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Финансы IIF: мировой долг достиг рекордного $251 трлн Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $250,9 трлн, за этот период он увеличился на 3%. Такие данные содержатся в очередном докладе американского Института международных финансов (IIF).

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Экономика В России может появиться 50-рублевая монета Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.

Армия и оружие В методах ИГ нашли тактику «против русских» из 90-х «Тактики и процедуры, которые используют боевики ИГ на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тех, что использовали против русских в Чечне, но теперь к ним добавились новейшие технологии, такие как защищенная связь», — пишет Беше.

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Футбол Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.

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