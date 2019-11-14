Экономика
REGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Финансы
IIF: мировой долг достиг рекордного $251 трлн
Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $250,9 трлн, за этот период он увеличился на 3%. Такие данные содержатся в очередном докладе американского Института международных финансов (IIF).
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Футбол
МЮ подготовил 200 млн фунтов на зимние трансферы
«Манчестер Юнайтед» подготовил 200 миллионов фунтов стерлингов на зимние трансферы, сообщает The Mirror.
Общество
Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой
Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
Политика
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
Технологии
Apple удалила из App Store 181 приложение на тему вейпинга
181 приложение для вейперов исчезло из App Store. Компания Apple объясняет это обеспокоенностью за здоровье пользователей.
Экономика
«Кондиционеры, автомобили, компьютеры»: Дмитриев раскрыл особенности российской бедности
В бедных семьях растет число кондиционеров, автомобилей и компьютеров.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Общество
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Экономика
В России может появиться 50-рублевая монета
Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
Армия и оружие
В методах ИГ нашли тактику «против русских» из 90-х
«Тактики и процедуры, которые используют боевики ИГ на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тех, что использовали против русских в Чечне, но теперь к ним добавились новейшие технологии, такие как защищенная связь», — пишет Беше.
Футбол
Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Культура
Дмитрий Медведев примет участие в культурном форуме в Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня примет участие в петербургском международном культурном форуме.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Футбол
Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации.
Происшествия