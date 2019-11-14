Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

ТАССвчера в 07:11

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ruвчера в 07:57

Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

Телеканал 360°вчера в 14:34

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Коммерсантъвчера в 13:33

Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Взгляд.рувчера в 07:32

Рада утвердила «неидеальный» бюджет Украины на 2020 год

News.ruвчера в 07:44

Депутаты Верховной рады одобрили бюджет на 2020 год

Аргументы и Фактывчера в 08:53
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
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IIF: мировой долг достиг рекордного $251 трлн

Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $250,9 трлн, за этот период он увеличился на 3%. Такие данные содержатся в очередном докладе американского Института международных финансов (IIF).
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
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Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
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«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»

Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
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181 приложение для вейперов исчезло из App Store. Компания Apple объясняет это обеспокоенностью за здоровье пользователей.
Pravda.Ru 12:07
Экономика

«Кондиционеры, автомобили, компьютеры»: Дмитриев раскрыл особенности российской бедности

В бедных семьях растет число кондиционеров, автомобилей и компьютеров.
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Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 14:00
Общество

Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Газета.Ru 07:10
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В России может появиться 50-рублевая монета

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
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Армия и оружие

В методах ИГ нашли тактику «против русских» из 90-х

«Тактики и процедуры, которые используют боевики ИГ на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тех, что использовали против русских в Чечне, но теперь к ним добавились новейшие технологии, такие как защищенная связь», — пишет Беше.
Lenta.ru 12:14
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Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.
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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК вчера в 00:23
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости 13:59
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости вчера в 01:46
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
РБК 12:14
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Культура

Дмитрий Медведев примет участие в культурном форуме в Петербурге

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня примет участие в петербургском международном культурном форуме.
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Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

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Общество

В Польше обнаружили теплицы Гитлера

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Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Футбол

Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации

Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации.
Soccer.ru 14:42
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В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru вчера в 11:53
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