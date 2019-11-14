Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

ТАССвчера в 07:11

Собравшиеся у Рады украинские ученые требуют повысить финансирование науки

РИА Новостивчера в 08:31

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ruвчера в 07:57

Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

Телеканал 360°вчера в 14:34

Верховная рада Украины утвердила рекордные оборонные расходы

Коммерсантъвчера в 13:33

Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Взгляд.рувчера в 07:32

Рада утвердила «неидеальный» бюджет Украины на 2020 год

News.ruвчера в 07:44
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:39, Вашингтон
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Газета.Ru 04:02
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РИА Новости 09:44
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