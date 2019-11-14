Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Собравшиеся у Рады украинские ученые требуют повысить финансирование науки

РИА Новостивчера в 08:31

Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

ТАССвчера в 07:11

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ruвчера в 07:57

Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

Телеканал 360°вчера в 14:34

Верховная рада Украины утвердила рекордные оборонные расходы

Коммерсантъвчера в 13:33

Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Взгляд.рувчера в 07:32

Рада утвердила «неидеальный» бюджет Украины на 2020 год

News.ruвчера в 07:44
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Политика

В Париже назвали дату саммита в «нормандском формате»

Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
РИА Новости 12:01
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Шоу-бизнес

Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Московский Комсомолец 08:26
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 04:45
Происшествия

В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Российская газета 10:02
Общество

Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
ТАСС 06:54
Технологии

После Ampere Nvidia выпустит видеокарты Hopper с многочиповыми GPU

iXBT.com 01:55
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Автоновости дня 13 ноября в 22:49
Политика

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Боливию

В сообщении гражданам России рекомендуется отказаться от посещения Боливии.
Вести.Финанс 10:12
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
Общество

Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре

В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.
РИА Новости 05:36
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Футбол

Бразилия — Аргентина: прогноз Ильи Казакова на товарищескую встречу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина.
Чемпионат 11:00
Общество

В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

РИА Новости 07:29
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2021 сборная России принимала команду Латвии. Россияне одержали победу со счетом 2:0.
Спорт-Экспресс 11:51
Шоу-бизнес

У актера Александра Носика пропала мать

Мама Александра Носика актриса Мария Стерникова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера.
Paparazzi.ru 06:37
Технологии

Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения

Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Газета.Ru 11:01
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq GT выйдет в четырех комплектациях

Накануне пресс-служба Skoda сообщила, что китайский Kamiq GT длиной 4 409 мм, шириной 1 781 мм, высотой 1 606 мм, с колесной базой 2 610 мм получит четыре варианта исполнения: Automatic Comfort, Automatic Ultimate, DSG Comfort и DSG Ultimate.
Новые автомобили вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей

По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Вечерний курьер вчера в 08:01
Происшествия

Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru 11:00
Экономика

«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR

Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.
Ведомости 10:56
Политика

Россия и Литва обменялись осужденными за шпионаж

Россия, Литва и Норвегия обменялись лицами, осужденными за шпионаж. Информацию об этом сообщили власти Литвы и Норвегии.
Газета.Ru 10:13
Гаджеты

Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10

Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Astera 13 ноября в 01:47
Политика

Киссинджер предупредил о «катастрофических последствиях» конфликта США и КНР

По словам Киссинджера, конфликт между Америкой и Китаем может привести к "катастрофическим последствиям", которые окажутся "хуже последствий мировых войн".
Труд 10:17
Политика

Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Ореанда-Новости вчера в 11:05
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