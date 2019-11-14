Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

Телеканал 360°14:34

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ru07:57

Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

ТАСС07:11

Верховная рада Украины утвердила рекордные оборонные расходы

Коммерсантъ13:33

Рада утвердила «неидеальный» бюджет Украины на 2020 год

News.ru07:44

Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Взгляд.ру07:32

Депутаты Верховной рады одобрили бюджет на 2020 год

Аргументы и Факты08:53
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Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

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В Пекине зафиксированы два случая лёгочной чумы

Два случая лёгочной чумы были зарегистрированы в Пекине, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.
REGNUM 12 ноября в 21:40
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«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

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На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

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Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.
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В Калифорнии открыли стрельбу в школе

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Nissan Almera со сменой поколений обзавелся турбомотором

Японский автопроизводитель Nissan вывел на азиатский рынок седан Almera новой генерации.
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Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства

Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
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Розовая кремлевская фея

В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
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Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
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Политика

Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией

Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Газета Кемерова 11:09
Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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Наука

Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи

Сегодня авторы проекта заявили, что возраст реки Нил достигает 30 миллионов лет, что в шесть раз больше, чем предполагали ученые, сообщает «Индикатор».
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Общество

Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу

Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
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Происшествия

Летчик-герой Юсупов объяснил, почему стал скрывать имя от пассажиров

Пилот компании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, посадивший самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам перед вылетом, чтобы не вызывать беспокойство на борту.
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Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Общество

Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

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Украина победила Эстонию в товарищеском матче

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
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Политика

Парламент Молдовы утвердил новое правительство

Депутаты на заседании в четверг утвердили программу и состав нового правительства под руководством Иона Кику.
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Шоу-бизнес

Анастасия Тарасова продемонстрировала живот на 7 месяце беременности

25-летняя Анастасия Тарасова наслаждается отдыхом с супругом и годовалой дочкой.
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Армия и оружие

Россия и Турция завершили четвертое совместное патрулирование в Сирии

По информации ведомства, «четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии».
Страна Советов on-line 11 ноября в 09:56
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
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Сериал «Мандалорец» может стать основой для фильма

Walt Disney Studios настолько довольна впечатлением, которое произвел на зрителей новый сериал "Мандалорец", что не исключает возможность создания полнометражного продолжения.
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В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу

В обращении JIT опубликовала несколько расшифровок перехваченных переговоров, в которых упоминаются министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента России Владислав Сурков.
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Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент, произошедший в колледже в Благовещенске.
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Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
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Англия — Черногория 7:0

Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
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Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
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Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах

Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
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Музыка

Ольга Бузова объявила о поездке на Евровидение

Поющая ведущая во время своего прощального концерта в Москве объявила о поездке на песенный конкурс.
Комсомольская правда 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
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