Экономика

REGNUMREGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
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Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год с ростом ВВП 3,7%

ТАСС07:11

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Газета.Ru07:57

Украинские парламентарии утвердили госбюджет на 2020 год

Телеканал 360°14:34

Верховная рада Украины утвердила рекордные оборонные расходы

Коммерсантъ13:33

Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Взгляд.ру07:32

Рада утвердила «неидеальный» бюджет Украины на 2020 год

News.ru07:44

Парламент Украины намерен принять госбюджет на 2020 год

ПРАЙМвчера в 16:55
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Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

РИА Новости 11:31
Культура

Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ вчера в 08:00
Космос

SpaceX провела испытания системы эвакуации с корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска провела успешные огневые испытания системы эвакуации космического корабля Crew Dragon, предназначенного для пилотируемых полетов.
ТАСС вчера в 20:55
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Происшествия

Студент оставил послание перед стрельбой в колледже в Благовещенске

Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Данил Засорин оставил аудиопослание перед тем, как сегодня устроить стрельбу в вузе.
Коммерсантъ 07:46
Происшествия

Злоумышленника, напавшего на учительницу, задержали в Нефтекумске

Городской ревизор 09:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева заработала на концерте в Минске 18 миллионов

По сообщению генерального директора компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, Алла Борисовна получила весьма неплохой гонорар за сольник в столице Белоруссии.
StarHit.ru 15:30
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия вчера в 03:37
Экономика

В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
Красная весна вчера в 12:26
Происшествия

Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
РЕН ТВ 15:19
Футбол

КДК РФС дисквалифицировал Гончаренко на два матча

Свободная Пресса вчера в 07:30
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
Российская газета 18:23
Общество

Медведев поручил решить проблему с горячей водой в селе Санниково

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко обеспечить горячим водоснабжением село Санниково.
News.ru вчера в 11:40
Происшествия

Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 14:06
Энергетика

Путин призвал сохранить баланс на энергорынках

Президент РФ Владимир Путин призвал к сохранению баланса на энергорынках, поскольку стабильность является благом для всей мировой экономики.
РИА Новости 14:58
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Экономика

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
РБК вчера в 11:50
Здоровье

Медведев назвал недостаточными темпы диспансеризации

Премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил результаты работы по внедрению профилактических осмотров, однако назвал их недостаточными, сообщает «МИР 24».
МИР 24 07:39
Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 03:20
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением

В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Дни24 вчера в 04:36
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском 17:46
Политика

Парламент Молдовы утвердил новое правительство

Депутаты на заседании в четверг утвердили программу и состав нового правительства под руководством Иона Кику.
Sputnik Молдова 06:27
Финансы

Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах

"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
РИА Новости 10:58
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия 16:27
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Космос

Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

Новую комету в Солнечной системе открыл астроном-любитель из крымского поселка Научного Геннадий Борисов.
Известия вчера в 23:23
Общество

Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение лидера СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. рублей.
Известия 16:39
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM 07:42
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