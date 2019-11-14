Экономика
REGNUMВерховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Кино
Назван исполнитель роли принца Эрика в новой «Русалочке»
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России
Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Общество
Убийцам, насильникам и террористам запретят работать в такси
В Минтрансе разработали законопроект, согласно которому водителям, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации», нельзя управлять общественным транспортом и такси.
Игры
Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры
Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Музыка
Критик Соседов жестко раскритиковал концерт Пугачевой в Минске
Музыкальный критик Сергей Соседов, известный нелестными отзывами о звездах отечественной сцены, жестко раскритиковал прощальный концерт Аллы Пугачевой, который она дала в Минске 2 ноября.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Политика
Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ
Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Авто
АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Армия и оружие
Загороднюк: Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях
Загороднюк отметил, что Россия продолжает нарушать принципы свободного судоходства и препятствует развитию украинской морской индустрии.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Игры
Слух: релиз PC-версии Halo: Reach состоится уже 3 декабря
Скорее всего, Microsoft официально объявит дату релиза PC-версии Halo: Reach уже сегодня вечером на X019, но информация о дате выхода шутера "утекла" в сеть ещё до старта ивента - похоже, игра выйдет на ПК уже 3 декабря.
Общество
Госдума приняла закон о праве детей из одной семьи ходить в одну школу
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предоставляющий детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в школы и детские сады, где уже учатся их братья или сестры, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Экономика
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Кино
Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»
Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
Авто
Toyota Camry получил полный привод RAV4
Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".