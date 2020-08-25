Киев, 25 августа 2020, 12:43 — REGNUM Верховная рада Украины установила минимальную месячную зарплату в размере 5 тыс. гривен или 13,5 тыс. рублей. Об этом сообщил 25 августа парламентский телеканал «Рада». Закон №3963 поддержали 295 депутатов.

Политика Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией. 1,1K

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Игры GTA Online: датамайнеры смогли активировать секретную миссию с НЛО Ранее в этом месяце Rockstar выпустила «летнее обновление» для Grand Theft Auto Online, однако в файлах этого обновления датамайнеры нашли секретную миссию с НЛО и кражей частей космического корабля. 1

Общество Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город Офис компании "Яндекс" в Минске продолжает работать в дистанционном режиме, ряд работников покинули белорусскую столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга. 303

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Экономика Законопроект о продлении ЕНВД до 2025 года внесен в Госдуму Москва, 25 августа 2020, 13:06 — REGNUM Законопроект, продлевающий действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Происшествия Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции» Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову. 8

Авто АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили Напомним, в июне из-за резкого снижения продаж президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис подписал приказ о переходе «АвтоВАЗа» на четырехдневную рабочую неделю, однако 19 августа он был отменен до вступления в силу. 281

Общество Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека. 401

Шоу-бизнес Кристина Асмус после развода стала публиковать пикантные фото Напомним, что у актрисы и юмориста есть дочь.О личной жизни в своём блоге Кристина рассказывать не любит, зато девушка в полной мере демонстрирует счастливую после развода жизнь. 10