Общество
REGNUMВерховная рада Украины увеличила размер минимальной зарплаты в стране
Киев, 25 августа 2020, 12:43 — REGNUM Верховная рада Украины установила минимальную месячную зарплату в размере 5 тыс. гривен или 13,5 тыс. рублей. Об этом сообщил 25 августа парламентский телеканал «Рада». Закон №3963 поддержали 295 депутатов.
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Политика
Песков заявил об отсутствии угроз для россиян в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят угроз для российских граждан и бизнеса в Белоруссии.
RT на русском 06:05
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян.
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Политика
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru 06:01
Экономика
Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей
Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года урезана на 150 млрд рублей.
Известия 02:03
Здоровье
Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления
Континент Сибирь Online 02:43
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Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Поединок для 40-летнего боксёр из России оказался сложным – в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца.
Evo-rus.com вчера в 05:30
Игры
GTA Online: датамайнеры смогли активировать секретную миссию с НЛО
Ранее в этом месяце Rockstar выпустила «летнее обновление» для Grand Theft Auto Online, однако в файлах этого обновления датамайнеры нашли секретную миссию с НЛО и кражей частей космического корабля.
Игромания.ру 03:41
Политика
Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:12
Общество
Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город
Офис компании "Яндекс" в Минске продолжает работать в дистанционном режиме, ряд работников покинули белорусскую столицу, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
РИА Новости 04:37
Армия и оружие
Российские инженеры предложили танк будущего на смену «Армате»
Перспективный танк, который после 2040 года сможет заменить Т-14 "Армата", презентован на Международном форуме "Армия-2020".
Вести.Ru 05:01
Общество
В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19
Причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией являются индивидуальные особенности иммунной системы, пояснил инфекционист.
Газета.Ru 05:13
Политика
Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
Президент заявил, что во время его правления Америка стала великой. Корреспондент Роман Ишмухаметов слышал речь Трампа.
Пятый канал 00:11
Происшествия
В Краснодарском крае начали эвакуацию туристов из-за лесных пожаров
В Краснодарском крае из-за крупных лесных пожаров проводится эвакуация местных жителей и туристов из пострадавших районов.
РБК 05:28
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала поклонникам фигуру после удаления имплантов
На снимках с отдыха, опубликованных в Instagram-аккаунте знаменитости, Кудрявцева шикарно выглядит в облегающем купальнике после недавней операции по удалению грудных имплантов.
CT news вчера в 06:16
Политика
Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии
Цель белорусской оппозиции - добиться новых выборов президента путем мирных переговоров с властями страны, заявила Тихановская.
ТАСС 06:33
Общество
Сергей Шнуров в стихах высказал поддержку Алексею Навальному
Российский музыкант Сергей Шнуров поддержал Алексея Навального.
Discover24 05:05
Общество
Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции
В России зафиксирован рост числа разводов после снятия режима самоизоляции, следует из данных Росстата, внимание на которые обратили «Известия».
РБК 01:19
Энергетика
В ФАС назвали стабильной ситуацию с ценами на бензин в РФ
Резких скачков на автомобильное топливо в России удается избежать благодаря действию системных механизмов, таким как демпфер.
Российская газета 03:22
Экономика
Законопроект о продлении ЕНВД до 2025 года внесен в Госдуму
Москва, 25 августа 2020, 13:06 — REGNUM Законопроект, продлевающий действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.
REGNUM 06:06
Происшествия
Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»
Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ 05:49
Авто
АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили
Напомним, в июне из-за резкого снижения продаж президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис подписал приказ о переходе «АвтоВАЗа» на четырехдневную рабочую неделю, однако 19 августа он был отменен до вступления в силу.
Автоновости дня 02:10
Общество
Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой
Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ru 23 августа в 21:20
Энергетика
«Газпром» и Монголия создадут СП для строительства газопровода в Китай
«Газпром» и Монголия подписали меморандум по созданию компании для разработки проекта строительства газопровода в Китай.
Ведомости 05:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после развода стала публиковать пикантные фото
Напомним, что у актрисы и юмориста есть дочь.О личной жизни в своём блоге Кристина рассказывать не любит, зато девушка в полной мере демонстрирует счастливую после развода жизнь.
Вестник вчера в 12:25
Общество
Россиян могут обязать маркировать домашних животных с начала 2021 года
Госдума рассмотрит законопроект об обязательной маркировке домашних животных осенью, а до конца 2020 года документ может быть принят.
iReactor 23 августа в 23:18
Транспорт
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Российская газета 04:37
Здоровье
Ульяновские почтальоны станут консультантами по ЗОЖ
С местной властью подписано соглашения, по которому планируется повысить осведомленность граждан в вопросах профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни и возможности получения социальных услуг.
Ulpressa 05:57