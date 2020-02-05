Законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР отправлен на доработку, 5 февраля прошло голосование Верховной Рады по проекту закона № 2083, результат доступен на сайте Рады. В проекте подразумевалось смягчение порядка процедуры оформления документов на получение пенсии.

Верховная рада не смогла принять закон о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР

Происшествия Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии Скоростной поезд Милан — Болонья сошел с рельсов в провинции Лоди, в результате чего два человека погибли, около 30 пострадали.

Происшествия В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Армия и оружие Опубликовано видео стрельб российских «Солнцепеков» Министерство обороны России опубликовало видеозапись стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», произведенных в рамках учений в Ленинградской области.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Общество Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.

Технологии Mail.ru Group запускает новый рекламный формат Mail.ru Group запускает новый рекламный формат Входящий в Mail.ru Group сервис Relap начал тестировать новый формат онлайн-рекламы.

Происшествия В подмосковной Барвихе задержана женщина с более 2 кг героина в сумке Сотрудники полиции в поселке Барвиха Московской области задержали женщину с более чем двумя килограммами героина в сумке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по области.

Армия и оружие В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.

Происшествия В администрации Калининского района проходят обыски В среду, 5 февраля, стало известно, что Следственный комитет Петербурга пришёл с обысками в администрацию Калининского района.

Происшествия В грузинском монастыре убили россиянина Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.