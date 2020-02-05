Политика
Красная веснаВерховная рада не смогла принять закон о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР
Законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР отправлен на доработку, 5 февраля прошло голосование Верховной Рады по проекту закона № 2083, результат доступен на сайте Рады. В проекте подразумевалось смягчение порядка процедуры оформления документов на получение пенсии.
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Рада «завернула» законопроект о пенсиях жителям «оккупированных территорий»
Евразия Dailyвчера в 07:20
Украинский парламент отправил на доработку законопроект о пенсиях для жителей ЛНР и ДНР
Новостной фронтвчера в 09:26
Как Рада со скандалом провалила законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса и Крыма
Rusvesna.suвчера в 16:30
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