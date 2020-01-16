Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России. «За» проголосовали 348 депутатов при 226 необходимых.

Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ

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