Политика
ИзвестияВерховная рада лишила депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС. Это решение поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых.
Читать в источнике
Оценить225
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
Здоровье
В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет
В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Россияне сочли США главным источником террористической угрозы
Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.
РБК 06:23
Политика
Сванидзе назвал приговор блогеру Синице заслуженным
Член Совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе заявил, что считает приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет за признанный экстремистским твит, справедливым, хоть и "жестковатым".
Московский Комсомолец 04:41
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Футбол
«Барселона» отказалась быть посмешищем из-за Неймара
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу эмоционально отреагировал на требования, которые выдвигал «Пари Сен-Жермен» во время переговоров о трансфере нападающего Неймара.
Lenta.ru 05:51
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru 01 сентября в 07:19
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.
Бомбардир.ру 00:22
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Армия и оружие
RT побывал на эвакуированной после обстрела израильской военной базе
Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской пограничной военной базе Авивим, которая была эвакуирована после обстрела противотанковыми ракетами со стороны бойцов шиитского сопротивления.
RT на русском 05:47
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Футбол
Черышев и Головин приступили к тренировкам в сборной
Спорт-Экспресс 04:31
Музыка
Гарик Сукачев пригласил москвичей на концерт в День города
Рок-музыкант Гарик Сукачев пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября.
Известия 05:52
Интернет
Обновление Firefox снизит энергопотребление macOS-устройств в три раза
Инженер Mozilla Хенрик Скупин (Henrik Skupin) пишет, что разработчики сули устранить проблему повышенного энергопотребления Firefox на macOS, и в Firefox Nightly патч показал себя хорошо, сократив энергопотребление в три раза.
Хакер Online 04:30
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Политика
На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском 01:56
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
News.ru 06:02