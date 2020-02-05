Политика

ИА НовороссияИА НовороссияВерховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку. В первом чтении законопроект поддержали 184 депутата, а за его доработку проголосовали 314 парламентариев.
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