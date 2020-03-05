Политика
ИнтерфаксВерховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
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Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии
Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Экономика
Даже на пике паники индекс МосБиржи ниже 1800-2000 пунктов не уйдет
В летний дивидендный сезон доходность индекса составит около 5% - это рост от текущих уровней до 3000 пунктов.
Культура
Матчи, концерты, премьеры. Что уже отменили из-за коронавируса
По всему миру власти отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса: модные показы, выставки, спортивные соревнования под угрозой — даже Олимпиада-2020.
Политика
Путин предложил Эрдогану не разрушать российско-турецкие отношения
Обращаясь к турецкому лидеру Путин отметил, что на переговорах нужно «обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день» в сирийской провинции Идлиб, где произошли военные столкновения между турецкой армией и подразделениями правительственных войск Сирии.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 260
По меньшей мере 261 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании с начала распространения инфекции в стране.
Наука
Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты
Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Общество
Меган Маркл вернулась в Великобританию
Многие ждали, когда же герцогиня, отсиживающаяся в Канаде, вернется в Лондон, чтобы посетить ряд мероприятий.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Экономика
Мишустин: Средства на ФЦП и ФАИП расходуются недопустимо медленно
"Если проект включен в ФАИП или госпрограмму, все равно требуются дополнительные решения, чтобы довести средства до получателя или изменить эти лимиты", - обозначил премьер существующий барьер.
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Экономика
Минэкономразвития РФ скорректирует макропрогноз с учетом коронавируса
Минэкономразвития РФ скорректирует макропрогноз на 2020–2022 годы с учетом влияния коронавируса.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
Японский флот получил новейшую подводную лодку
Морские силы самообороны Японии получили новейшую дизель-электрическую подводную лодку JS Ouryu.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн
Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.
Хоккей
СКА разгромил «Витязь» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина
В четверг, 5 марта, петербургский СКА разгромил «Витязь» из Подольска в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.
Политика
Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президентВладимир Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций, передает РИА "Новости".
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в России из-за коронавируса
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что российская сторона предложила помощь в случае, если чемпионат мира по хоккею не смогут провести в Швейцарии из-за коронавируса.
Армия и оружие
Асад рассказал, кто не подпадёт под амнистию в Сирии
Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.