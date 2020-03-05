Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Общество Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Политика Путин предложил Эрдогану не разрушать российско-турецкие отношения Обращаясь к турецкому лидеру Путин отметил, что на переговорах нужно «обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день» в сирийской провинции Идлиб, где произошли военные столкновения между турецкой армией и подразделениями правительственных войск Сирии.

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Общество Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства РФ В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Общество Меган Маркл вернулась в Великобританию Многие ждали, когда же герцогиня, отсиживающаяся в Канаде, вернется в Лондон, чтобы посетить ряд мероприятий.

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Общество В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Экономика Мишустин: Средства на ФЦП и ФАИП расходуются недопустимо медленно "Если проект включен в ФАИП или госпрограмму, все равно требуются дополнительные решения, чтобы довести средства до получателя или изменить эти лимиты", - обозначил премьер существующий барьер.

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Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

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Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею может пройти в России из-за коронавируса Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что российская сторона предложила помощь в случае, если чемпионат мира по хоккею не смогут провести в Швейцарии из-за коронавируса.