Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВерховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
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Верховная рада согласилась на отставку генпрокурора Украины

РБК13:30

Верховная рада Украины выразила недоверие генпрокурору Рябошапке

Известия13:21

Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке

REGNUM13:05

Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Рябошапке

RT на русском12:57

Рада выразила недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке

ТАСС13:08

Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Газета.Ru14:06

Зеленский заявил, что вопрос отставки генпрокурора решает не он

РИА Новости06:51
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии

Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru 03:26
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Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
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В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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Многие ждали, когда же герцогиня, отсиживающаяся в Канаде, вернется в Лондон, чтобы посетить ряд мероприятий.
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В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
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В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
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Экономика

Мишустин: Средства на ФЦП и ФАИП расходуются недопустимо медленно

"Если проект включен в ФАИП или госпрограмму, все равно требуются дополнительные решения, чтобы довести средства до получателя или изменить эти лимиты", - обозначил премьер существующий барьер.
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Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

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ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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Минэкономразвития РФ скорректирует макропрогноз с учетом коронавируса

Минэкономразвития РФ скорректирует макропрогноз на 2020–2022 годы с учетом влияния коронавируса.
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Число жертв коронавируса в Италии превысило 100

Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
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Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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Общество

Японский флот получил новейшую подводную лодку

Морские силы самообороны Японии получили новейшую дизель-электрическую подводную лодку JS Ouryu.
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В четверг, 5 марта, петербургский СКА разгромил «Витязь» из Подольска в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.
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Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президентВладимир Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций, передает РИА "Новости".
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Чемпионат мира по хоккею может пройти в России из-за коронавируса

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что российская сторона предложила помощь в случае, если чемпионат мира по хоккею не смогут провести в Швейцарии из-за коронавируса.
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Асад рассказал, кто не подпадёт под амнистию в Сирии

Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.
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Renault Duster сменил поколение

Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
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