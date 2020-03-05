Политика

Газета.RuГазета.RuВерховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку. Внеочередное пленарное заседание прошло в четверг вечером, его трансляция шла на сайте издания "Страна.ua". Решение о выражении недоверия поддержали 263 депутата.
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Украинский политик
Украинский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заместитель министра юстиции Украины с 19 марта 2014 по 29 августа 2019 года.
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