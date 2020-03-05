Политика
Газета.RuВерховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины
Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку. Внеочередное пленарное заседание прошло в четверг вечером, его трансляция шла на сайте издания "Страна.ua". Решение о выражении недоверия поддержали 263 депутата.
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Игры
Final Fantasy VII Remake получит боевую систему из другой игры серии
Политика
Путин предложил Эрдогану не разрушать российско-турецкие отношения
Обращаясь к турецкому лидеру Путин отметил, что на переговорах нужно «обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день» в сирийской провинции Идлиб, где произошли военные столкновения между турецкой армией и подразделениями правительственных войск Сирии.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ среди пар
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золото в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира, передает ТАСС.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Авто
Презентован Renault Duster нового поколения
Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.
Армия и оружие
«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»
На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
Общество
В Италии жертвами коронавируса стали 148 человек
Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 148 человек, инфицированных - 3286.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Здоровье
Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана
Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана, сообщила врач-инфекционист Ирина Иванова.
Армия и оружие
ЛНА стремится сохранить режим прекращения боевых действий в Ливии
Технологии
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
Сообщается, что при использовании алгоритма глубокого обучения SLIDE процессор Intel Xeon с 44 ядрами оказался в 3,5 раза производительнее, нежели связка из восьми ускорителей вычислений NVIDIA Tesla V100.
Хоккей
СКА одержал вторую победу над «Витязем» в плей-офф
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Кино
DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»
В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
Политика
Зеленский: Украина передала список из 200 человек для будущего обмена
Украинские власти составили список из 200 человек, которые должны вернуться на родину в рамках обмена.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии
Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.
Общество
В Москве ввели особый режим готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Общество
Из-за коронавируса убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе отметила, что убыток всей туристической индустрии (не только российского рынка) в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
Здоровье
Пациентов с подозрением на коронавирус повезут в Введенскую больницу
Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова пришла на кастинг пьяной
Похоже, что отворот - поворот Леся получила не только там, раз заговорила о свободе.
Кино
Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»
Издание Donday.ru сообщает, что со съемок уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.