Политика

Газета.RuГазета.RuВерховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку. Внеочередное пленарное заседание прошло в четверг вечером, его трансляция шла на сайте издания "Страна.ua". Решение о выражении недоверия поддержали 263 депутата.
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Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Рябошапке

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РБКвчера в 13:30

Рада отправила в отставку генпрокурора Украины Рябошапку

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Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке

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РИА Новостивчера в 06:51

Верховная рада рассмотрит постановление о недоверии генпрокурору Украины

ФАН03 марта в 10:22
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Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
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Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
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Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

ГЛАС.RU вчера в 10:25
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Подделку подписей Родченкова признал МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Вильфанд подверг критике прогноз о «малиновом» лете в России

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Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Армия и оружие

Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

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В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли при пожаре

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