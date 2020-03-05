Политика
Газета.RuВерховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины
Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку. Внеочередное пленарное заседание прошло в четверг вечером, его трансляция шла на сайте издания "Страна.ua". Решение о выражении недоверия поддержали 263 депутата.
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Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
Политика
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Общество
Власти США обвинили сотрудника Group-IB
В Group-IB назвали действия американских властей недопустимыми.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из‑за коронавируса
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Космос
Индонезия «бросила вызов» НАСА, проведя испытания новой ракеты
Малоизвестное широкой общественности индонезийское космическое агентство осуществило успешный запуск ракеты-носителя собственного производства с пусковой площадки, расположенной в покрытой редкой растительностью пустоши Восточной Явы.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Общество
Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
Девушки, которые собираются служить в российской внешней разведке, должны развивать свой кругозор, чтобы с ними было интересно общаться разным людям, в том числе необходимым в работе, считает ветеран СВР России, полковник в отставке Тамара Нетыкса, чье имя было официально рассекречено в январе нынешнего года.
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Общество
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
Число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 2,2 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения за сутки зафиксировала 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире.
Происшествия
На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Технологии
Сотовым операторам пока не дадут использовать имеющиеся частоты для 5G
Сотовые операторы не получат разрешения использовать частот, которые у них уже есть, для построения сетей 5G, 6 марта сообщают «Ведомости».
Здоровье
Учения по профилактике коронавируса провели на Сахалине
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Финансы
Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.