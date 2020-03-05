Политика
ИнтерфаксВерховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
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Украинские депутаты рассмотрят постановление о недоверии к генпрокурору Рябошапке
Политическая Экспертиза03 марта в 12:02
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Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Футбол
ЛДУ — «Ривер Плейт»: какой выбор сделать?
ЛДУ не побеждает в трех последних домашних матчах, но сумеют ли эквадорцы прервать эту серию 5 марта в поединке с «Ривер Плейт» - узнаете из нашего прогноза.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Кино
Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала
Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Музыка
Стало известно, с каким треком Little Big выступит на «Евровидении»
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Гаджеты
WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему
В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Шоу-бизнес
Сын Бритни Спирс пожелал смерти ее отцу и своему деду
Джейден Федерлайн, 13-летний сын Бритни Спирс и Кевина Федерлайна, желает смерти своему деду и не стесняется говорить об этом.
Музыка
Лоза обвинил современных музыкантов в «воровстве» мелодий
Современные музыкальные исполнители "воруют" старые композиции и выдают их за свои мелодии.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн
Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Российский нападающий Илья Ковальчук забросил первую шайбу за "Вашингтон Кэпиталз".
Экономика
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
Политика
Путин сравнил Касперского и Маска
Футбол
Азар успешно перенес операцию в США
Полузащитник «Реала» подвергся хирургическому вмешательству из-за трещины малоберцовой кости правой ноги По информации официального сайта «Реал» 29-летний футболист сборной Бельгии перенес операцию успешно.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Армия и оружие