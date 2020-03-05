Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

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Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Технологии В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.

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Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.

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Экономика Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23% Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.

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