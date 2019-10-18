Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВерховная рада поставила военный рекорд в первом чтении

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Верховная рада поставила военный рекорд в первом чтении В 2020 году власти Украины потратят на обеспечение «обороноспособности и безопасности» страны рекордную сумму — не менее 245,8 млрд гривен (636,6 млрд руб.). Это следует из проекта бюджета, принятого в пятницу Верховной радой в первом чтении.
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Верховная рада поставила военный рекорд в первом чтении

Коммерсантъвчера в 15:26

Парламент Украины принял госбюджет-2020 в первом чтении

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