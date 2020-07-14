Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. О принятии закона сообщается на сайте парламента.

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

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