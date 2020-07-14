Политика
РБКВерховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. О принятии закона сообщается на сайте парламента.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика
Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций.
RT на русском 06:23
Футбол
Агенты требовали от ЦСКА почти миллион евро за трансфер Гайча
«Сан-Лоренсо» намерен продать игрока за минимум девять миллионов евро, при это агенты требовали десять процентов от сделки 900 тысяч евро.
ODDS.ru 03:04
Футбол
Защитник «Спартака» Маслов отказался комментировать судейство
ProstoProSport 05:09
Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
Известия 06:02
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах
RuNews24.ru 01:15
Общество
Пандемия в России снизила привлекательность проживания в крупных городах
Москва, 14 июля 2020, 13:05 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала «бегство» жителей России из крупных городов.
REGNUM 06:05
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Политика
Россия возобновила переговоры об открытии международного авиасообщения
Несколько дней назад вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что 15 июля начнутся переговоры по вопросу возобновления международного авиасообщения.
АБН 06:17
Общество
Производство вакцины от COVID-19 в США может начаться до конца лета
Производство вакцины от коронавируса нового типа может начаться в Соединенных Штатах до конца лета, передает CNBC со ссылкой на источник в Белом доме.
Аргументы и Факты вчера в 20:10
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец 03:49
Политика
Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыха
Кулеба сказал, что пока граждане Украины могут поехать в 25 стран, которые открыли свои границы для иностранцев после улучшения ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 05:10
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Космос
Японский космический зонд доставит капсулу с астероида 6 декабря
Японский космический зонд «Хаябуса-2» доставит на Землю капсулу с пробами грунта астероида Рюгу 6 декабря этого года, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:31
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ и проведут следующий сезон в ФНЛ
В прошлом сезоне ФНЛ, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Химки» заняли второе место.
Metaratings вчера в 09:40
Армия и оружие
Замглавы Минобороны Казахстана умер от коронавируса
Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер на 50-м году жизни от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:04
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»
После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Общество
В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса
Севастополь, 13 июля 2020, 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM вчера в 04:19
Футбол
Карпина обвинили в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опубликовал письмо главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина в комитет по этике, в котором функционер просит рассмотреть высказывания специалиста.
Газета.Ru 06:24
Происшествия
Информация о «минировании» ростовского аэропорта не подтвердилась
Информация о "минировании" аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону не подтвердилась, он возобновил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 06:33
Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она.
Ведомости вчера в 17:20
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
РИА Новости 06:29
Общество
ПФР начислит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44