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РБКРБК

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. О принятии закона сообщается на сайте парламента.В источнике
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На Украине легализовали игорный бизнес

Российская газета07:44

Захарова прокомментировала принятие на Украине закона об игорном бизнесе

РИА Новости07:48

На Украине легализовали казино

Говорит Москва04:45

Украинские депутаты легализовали игорный бизнес в стране

Комсомольская правда04:48

На Украине легализовали казино

Lenta.ru04:33

Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

RT на русском04:19

Рада одобрила легализацию игорного бизнеса на Украине

ФАН05:11
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новостивчера в 11:59
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КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки специально искажает факты, чтобы обвинить Китай в том, что Китай предпринимал попытку завоевать контроль над ресурсами Южно-Китайского моря с помощью угроз.
ToDay News Ufa05:28
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила «Интерфаксу», что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия06:55
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Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости07:50
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В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известиявчера в 08:51
1K
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«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России

Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать «пятизвездочной компанией».
РБК04:56

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Serviceвчера в 09:52
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Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости17:20
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