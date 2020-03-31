Коронавирус
РБКРада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Если закон примут, сельхозземли можно будет продавать с 1 июля 2021 года. До 2024 года землю смогут покупать только физические лица не более 100 га в одни руки. С 2024 года это право получат и юрлица, а лимит повысится до 10 тыс. га.
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Футбол
Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая
По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Энергетика
Нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Общество
В Севастополе установили блокпосты на въезде в город
Власти Севастополя установили пять блокпостов на въезде в город, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева.
Общество
Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей
Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.
Общество
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Наука
Нашли останки последнего из выживших динозавров
Как сообщает МедиаПоток, найденный вид динозавров относится к семейству дромеозавридов, наиболее известным представителем которых является велоцираптор.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Культура
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Общество
В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции
Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Общество
В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа
В 2020 году выпускники школ смогут подать документы в вузы до 10 августа.
Политика
Рада заблокировала подписание земельного закона Зеленским
Напомним, 26 марта Владимир Зеленский снова по одному уговаривал лидеров партий Верховной рады собраться и проголосовать за закон по продажи земли во время режима ЧС по коронавирусу.
Авто
Suzuki готовит пятидверный вариант модели Jimny
Японский автопроизводитель собирается вывести на рынок пятидверную модификацию своего самого популярного внедорожника Suzuki Jimny.
Политика
Мишустин уволил руководителей четырех департаментов правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении от должности руководителей четырех департаментов правительства РФ.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений
Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Религия
Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.