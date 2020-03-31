Если закон примут, сельхозземли можно будет продавать с 1 июля 2021 года. До 2024 года землю смогут покупать только физические лица не более 100 га в одни руки. С 2024 года это право получат и юрлица, а лимит повысится до 10 тыс. га.

Футбол Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Политика Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В Севастополе установили блокпосты на въезде в город Власти Севастополя установили пять блокпостов на въезде в город, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева.

Политика ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.

Общество Режим самоизоляции введен в Новосибирской области Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.

Наука Нашли останки последнего из выживших динозавров Как сообщает МедиаПоток, найденный вид динозавров относится к семейству дромеозавридов, наиболее известным представителем которых является велоцираптор.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Политика Рада заблокировала подписание земельного закона Зеленским Напомним, 26 марта Владимир Зеленский снова по одному уговаривал лидеров партий Верховной рады собраться и проголосовать за закон по продажи земли во время режима ЧС по коронавирусу.

Авто Suzuki готовит пятидверный вариант модели Jimny Японский автопроизводитель собирается вывести на рынок пятидверную модификацию своего самого популярного внедорожника Suzuki Jimny.

Политика Мишустин уволил руководителей четырех департаментов правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении от должности руководителей четырех департаментов правительства РФ.

Общество В Пермском крае ввели режим полной изоляции Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.