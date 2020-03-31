Коронавирус

РБКРБКРада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Если закон примут, сельхозземли можно будет продавать с 1 июля 2021 года. До 2024 года землю смогут покупать только физические лица не более 100 га в одни руки. С 2024 года это право получат и юрлица, а лимит повысится до 10 тыс. га.
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Зеленский прикрыл коронавирусом начало распродажи земли

Московский Комсомолец09:23

Эксперт прокомментировал решение Зеленского «протащить» закон о земле

РИА Новости06:08

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Газета.Ruвчера в 17:54

Рада приняла закон о продаже сельхозземель на Украине

Российская газетавчера в 20:55

Рада приняла закон о продаже земли

Lenta.ruвчера в 18:50

Рада приняла закон о рынке земли

RT на русскомвчера в 18:15

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

РБК03:23
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Футбол

Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая

По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.
Нева Спорт 04:42
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv 01:02
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Энергетика

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ 12:32
Общество

В Севастополе установили блокпосты на въезде в город

Власти Севастополя установили пять блокпостов на въезде в город, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева.
Медиазона 05:18
Общество

Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Ведомости 09:28
Армия и оружие

Боевики ИГ продолжают бунт в сирийской тюрьме «Ас-Сина»

ФАН вчера в 17:03
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Политика

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.
Газета.Ru 05:35
Общество

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.
Любимый город 04:33
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Наука

Нашли останки последнего из выживших динозавров

Как сообщает МедиаПоток, найденный вид динозавров относится к семейству дромеозавридов, наиболее известным представителем которых является велоцираптор.
МедиаПоток вчера в 10:45
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU 12:55
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Культура

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Российская газета 12:11
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа

В 2020 году выпускники школ смогут подать документы в вузы до 10 августа.
Комсомольская правда 13:04
Политика

Рада заблокировала подписание земельного закона Зеленским

Напомним, 26 марта Владимир Зеленский снова по одному уговаривал лидеров партий Верховной рады собраться и проголосовать за закон по продажи земли во время режима ЧС по коронавирусу.
ИА Новороссия 07:07
Авто

Suzuki готовит пятидверный вариант модели Jimny

Японский автопроизводитель собирается вывести на рынок пятидверную модификацию своего самого популярного внедорожника Suzuki Jimny.
Somanyhorses 04:27
Политика

Мишустин уволил руководителей четырех департаментов правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении от должности руководителей четырех департаментов правительства РФ.
ТАСС 09:49
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:00
Общество

Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений

Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
РБК 12:15
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom 29 марта в 10:32
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ТАСС 11:13
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
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