Политика

Наша версияНаша версияВерховная Рада призвала к усилению международного давления на Россию

Верховная Рада одобрила документ об обращении к парламентам других стран и международным организациям с призывом «усилить внешнее давление на РФ с целью прекращения её вооруженной агрессии против Украины».
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Верховная рада призвала усилить международное давление на Россию

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