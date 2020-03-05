Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВерховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
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Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Рябошапке

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ТАСС13:08

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Руслан Георгиевич Рябошапка
Украинский политик
Украинский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заместитель министра юстиции Украины с 19 марта 2014 по 29 августа 2019 года.
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