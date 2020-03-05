Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Строительство дачного поселка под Уфой заинтересовало следователей Накануне стало известно, что следком по Башкирии начал доследственную проверку сделок с землей в результате которых под Уфой появился «клубный поселок» «Булгаковские дачи».

Экономика Секретный экспорт России составил более $55 млрд Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Происшествия В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус "По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.

Транспорт «Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.

Общество РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.