Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВерховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
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Рада выразила недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке

ТАССвчера в 13:08

Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Газета.Ruвчера в 14:06

Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Рябошапке

RT на русскомвчера в 12:57

Генпрокурор Украины отправлен в отставку

Национальная служба новостейвчера в 13:45

Верховная рада согласилась на отставку генпрокурора Украины

РБКвчера в 13:30

Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке

REGNUMвчера в 13:05

Зеленский заявил, что вопрос отставки генпрокурора решает не он

РИА Новостивчера в 06:51
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Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 00:49
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Происшествия

В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:55
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

РИА Новости вчера в 18:02
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Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ вчера в 09:16
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК 04 марта в 12:54
Происшествия

Строительство дачного поселка под Уфой заинтересовало следователей

Накануне стало известно, что следком по Башкирии начал доследственную проверку сделок с землей в результате которых под Уфой появился «клубный поселок» «Булгаковские дачи».
КП - Уфа вчера в 23:05
Кино

Режиссёр Джеймс Ганн рассказал о судьбе Тора в «Стражах галактики 3»

Фильм Про вчера в 04:30
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Единоборства

Александр Волков проведет бой против Кертиса Блэйдса

Sports.ru вчера в 05:35
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства России

В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
Газета.Ru вчера в 14:42
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию

Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Вечерняя Москва 04 марта в 12:34
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Интерфакс 03 марта в 20:24
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 04 марта в 19:37
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 00:49
Политика

Путин проводит встречи с главами думских фракций

Президент РФ Владимир Путин проводит встречи с главами думских фракций в Кремле.
Экономика сегодня вчера в 16:33
Транспорт

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 04 марта в 02:42
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Здоровье

Маммолог: у молодых пациенток стали чаще выявлять рак груди

РИА Новости вчера в 19:58
Энергетика

Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал Ахмедов.
Известия 01:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Live24 вчера в 11:57
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости вчера в 09:00
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина

Общественное телевидение России вчера в 07:19
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошие цветы к празднику.
Российская газета 00:00
Шоу-бизнес

Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч

Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.
OAnews вчера в 11:22
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