Политика
ИнтерфаксВерховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
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Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Строительство дачного поселка под Уфой заинтересовало следователей
Накануне стало известно, что следком по Башкирии начал доследственную проверку сделок с землей в результате которых под Уфой появился «клубный поселок» «Булгаковские дачи».
Кино
Режиссёр Джеймс Ганн рассказал о судьбе Тора в «Стражах галактики 3»
Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Единоборства
Александр Волков проведет бой против Кертиса Блэйдса
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства России
В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию
Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
Политика
Путин проводит встречи с главами думских фракций
Президент РФ Владимир Путин проводит встречи с главами думских фракций в Кремле.
Транспорт
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Здоровье
Маммолог: у молодых пациенток стали чаще выявлять рак груди
Энергетика
Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал Ахмедов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошие цветы к празднику.
Шоу-бизнес
Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч
Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.