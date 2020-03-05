Политика
Газета.RuВерховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины
Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку. Внеочередное пленарное заседание прошло в четверг вечером, его трансляция шла на сайте издания "Страна.ua". Решение о выражении недоверия поддержали 263 депутата.
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Украинские депутаты рассмотрят постановление о недоверии к генпрокурору Рябошапке
Политическая Экспертиза03 марта в 12:02
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