Политика

КоммерсантъКоммерсантъВерховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Документ должен подписать президент Украины.
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Рада приняла закон о продаже земли

Lenta.ru18:50

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Вести.Ru18:35

Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Коммерсантъ18:24

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Газета.Ru17:54

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

РИА Новости17:49

Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ

ТАСС17:44

Рада приняла закон о рынке земли

RT на русском18:15
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Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 16:29
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
ТАСС 20:56
Общество

Режим полной самоизоляции ввели в районах Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев ввел на территориях Якутска и Жатая, а также Нерюнгринского и Мирнинского районов режим полной самоизоляции.
EastRussia 19:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
URA.Ru вчера в 13:03
Экономика

В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Национальная служба новостей 05:01
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО 14:45
Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 18:58
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Российская газета 12:56
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Российская газета 19:56
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Шоу-бизнес

Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк»

На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.
StarHit.ru вчера в 16:30
Наука

Дизайнер стримит в Twitch эпизоды из жизни микроскопических тихоходок

Канадский дизайнер Джули Лорин недавно начала вести прямую трансляцию из жизни тихоходок – микроскопических восьминогих созданий, также известных как «водяные медведи».
Популярная механика 12:51
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Общество

Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи

Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Известия 16:13
Здоровье

Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
РИА Новости 18:57
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Чемпионат 17:39
Происшествия

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области

В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Сибирские Новости 19:53
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate Xs оказался убыточным для производителя

Megaobzor.com 15:57
Экономика

«Яндекс.Такси» сделает из своих водителей доставщиков. А менеджеры станут таксистами

PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев пояснил, что агрегатора перечисляют водителям гарантированные выплаты в зависимости от числа заказов и региона.
Znak.com 21:02
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Политика

Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса

По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Lenta.ru 18:27
Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Моя Москва.онлайн 11:15
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
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