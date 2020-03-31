Политика
КоммерсантъВерховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Документ должен подписать президент Украины.
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Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса
Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
Общество
Режим полной самоизоляции ввели в районах Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев ввел на территориях Якутска и Жатая, а также Нерюнгринского и Мирнинского районов режим полной самоизоляции.
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
Экономика
В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек
В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Шоу-бизнес
Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк»
На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.
Наука
Дизайнер стримит в Twitch эпизоды из жизни микроскопических тихоходок
Канадский дизайнер Джули Лорин недавно начала вести прямую трансляцию из жизни тихоходок – микроскопических восьминогих созданий, также известных как «водяные медведи».
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи
Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Здоровье
Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе
Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
Единоборства
Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле
Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Происшествия
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области
В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate Xs оказался убыточным для производителя
Экономика
«Яндекс.Такси» сделает из своих водителей доставщиков. А менеджеры станут таксистами
PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев пояснил, что агрегатора перечисляют водителям гарантированные выплаты в зависимости от числа заказов и региона.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса
По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Политика
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.