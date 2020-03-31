Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Документ должен подписать президент Украины.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Общество Режим полной самоизоляции ввели в районах Якутии Глава Якутии Айсен Николаев ввел на территориях Якутска и Жатая, а также Нерюнгринского и Мирнинского районов режим полной самоизоляции.

Спорт Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.

Общество Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.

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Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

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Политика Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк» На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.

Здоровье Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.

Политика Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.