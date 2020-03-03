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Кино Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль» Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.

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