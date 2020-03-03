Политика

ИнфоросВерховная Рада утвердила новый состав правительства Украины

Предложенный премьер-министром страны Денисом Шмыгалем состав правительства Украины был утвержден Верховной Радой Украины, пишет ТАСС. Так, решение поддержали 277 депутатов, при минимально требуемых 226.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

ТАСС13:52

Желающих нет: в новом правительстве Украины остаётся 4 вакантных должности

REGNUM14:22

Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Интерфакс12:39

Верховная рада утвердила новый состав правительства

РБК13:20

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Газета.Ru12:54

Рада утвердила новый состав правительства Украины

RT на русском12:45

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Коммерсантъ13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 22:37, Ашберн
Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия 12:20
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
РБК 18:51
Общество

Врач-диетолог рассказала, как правильно есть яблоки

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как правильно есть яблоки. Об этом сообщает радио Sputnik.
Газета.Ru 19:23
Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Армия и оружие

Террористы попытались применить химоружие в Идлибе

Военное дело 05:56
Армия и оружие

Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США

Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.
Газета.Ru 11:29
Футбол

Андрей Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил Тедеско локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал»

Российский тренер Андрей Талалаев оценил игру «Спартака» и ЦСКА (3:2) в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 19:21
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru 18:38
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Политика

Путин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году

Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса.
Rusvesna.su 02:41
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.
РИА Новости 22:19
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Политика

Песков пояснил поправку о народе в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Газета.Ru 10:00
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Футбол

«Байер» обыграл «Унион Берлин» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Четвертьфинальная встреча Кубка Германии Байер Унион Берлин завершилась со счетом 3:1.
Советский спорт 14:47
Общество

Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов

Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.
Коммерсантъ 22:27
Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 05:03
Экономика

Сбербанк на три дня отменяет брокерскую комиссию

Акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов (квалифицированным инвесторам).
Плас 03:15
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Известия 02:49
Кино

Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»

Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Профиль 15:58
Общество

Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа

Московский Комсомолец 11:45
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

ToDay News Ufa 07:26
Экономика

Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:31
Происшествия

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции

Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
РИА Новости 20:56
Политика

Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Lenta.ru вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью

Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Srnsk 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное