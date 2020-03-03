Политика
ИнфоросВерховная Рада утвердила новый состав правительства Украины
Предложенный премьер-министром страны Денисом Шмыгалем состав правительства Украины был утвержден Верховной Радой Украины, пишет ТАСС. Так, решение поддержали 277 депутатов, при минимально требуемых 226.
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Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Футбол
Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Общество
Врач-диетолог рассказала, как правильно есть яблоки
Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как правильно есть яблоки. Об этом сообщает радио Sputnik.
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Армия и оружие
Террористы попытались применить химоружие в Идлибе
Армия и оружие
Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США
Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.
Футбол
Андрей Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил Тедеско локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал»
Российский тренер Андрей Талалаев оценил игру «Спартака» и ЦСКА (3:2) в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году
Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Политика
Песков пояснил поправку о народе в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Футбол
«Байер» обыграл «Унион Берлин» и вышел в полуфинал Кубка Германии
Четвертьфинальная встреча Кубка Германии Байер Унион Берлин завершилась со счетом 3:1.
Общество
Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов
Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Экономика
Сбербанк на три дня отменяет брокерскую комиссию
Акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов (квалифицированным инвесторам).
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Общество
Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Гаджеты
В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Происшествия
На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции
Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
Политика
Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.