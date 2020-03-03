Политика

ТАССТАССВерховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он пришел на смену предыдущему кабинету Алексея Гончарука, просуществовавшему всего шесть месяцев.
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Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

ТАСС13:52

Желающих нет: в новом правительстве Украины остаётся 4 вакантных должности

REGNUM14:22

Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Интерфакс12:39

Верховная рада утвердила новый состав правительства

РБК13:20

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Газета.Ru12:54

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Коммерсантъ13:21

На Украине назначили нового министра обороны

RT на русском13:05
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Кино

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса

Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса.
Gazeta.SPb 15:43
Хоккей

Проворов в матче с «Вашингтоном» отдал 90-ю передачу в НХЛ

Ассистентами выступили Иван Проворов и Клод Жиру. Для россиянина эта передача стала 90-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
Sport24.ru 20:27
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
КМВ Новости 09:03
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины

Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
ТАСС 10:19
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес

Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод

Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
Bimru.ru 06:18
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Футбол

Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Soccer.ru 14:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Экономика

В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию

Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Известия 12:00
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Биатлон

Подделку подписей Родченкова признал МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Русская Планета вчера в 10:07
Происшествия

До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 19:58
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Вести.Ru 19:14
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
РБК 18:51
Происшествия

Завершено следствие по делу историка Соколова

Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Коммерсантъ вчера в 10:41
Общество

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире.
BFM.ru 17:56
Авто

Hyundai представила концепт электрокара Prophecy

Компания Hyundai 3 марта презентовала новый электрический концепт-кар Prophecy («Пророчество») и рассказала о его основных стилевых и технологических решениях в специальной видеопрезентации, доступной на сайте автопроизводителя.
АБН 08:00
Футбол

«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.
Soccer.ru 18:09
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Политика

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против россиян

Индивидуальные санкции ЕС против граждан России продлят на полгода.
BFM.ru 04:44
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
РБК 20:11
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию

Газета.Ru вчера в 04:09
Здоровье

В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой

В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
URA.Ru вчера в 17:41
Общество

На кроссовках Puma нашли изображение Гоголя и Гитлера

Пользователи Сети обнаружили на кроссовках бренда спортивной одежды Puma изображение немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
News.ru 02:41
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Армия и оружие

Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает издание Теlедrааf.
Накануне.Ru вчера в 23:45
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