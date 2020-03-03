Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он пришел на смену предыдущему кабинету Алексея Гончарука, просуществовавшему всего шесть месяцев.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Кино Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты» Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Политика Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину для учений Верховная рада Украины приняла в среду закон, который разрешает допуск на территорию страны иностранных военных в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Кино Опубликованы первые фотографии нового бэтмобиля Режиссер нового фильма о сумрачном супергерое Мэтт Ривз опубликовал на своей странице в Тwітеr фотографии автомобиля Бэтмена.

Общество BMW обновила свой фирменный логотип BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.

Общество В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.

Космос Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.