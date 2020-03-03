Политика
ТАССВерховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он пришел на смену предыдущему кабинету Алексея Гончарука, просуществовавшему всего шесть месяцев.
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Футбол
Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Кино
Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты»
Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.
Политика
«Не переходите на личности»: Зеленский отказался пожать руку депутату
Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
Культура
Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении
Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.
Армия и оружие
НАТО осуждает действия России и сил Асада в Сирии
Североатлантический альянс осуждает действия правительственных сил и России в Сирии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Политика
Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину для учений
Верховная рада Украины приняла в среду закон, который разрешает допуск на территорию страны иностранных военных в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Общество
Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко извинился за оскорбления в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Кино
Опубликованы первые фотографии нового бэтмобиля
Режиссер нового фильма о сумрачном супергерое Мэтт Ривз опубликовал на своей странице в Тwітеr фотографии автомобиля Бэтмена.
Здоровье
На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин
На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин.
Футбол
Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций
Футбольная сборная России сыграет с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии в Лиге наций УЕФА.
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в использовании парика
Здоровье
Деревянный бокс и советское оборудование: как лечат больного коронавирусом на Украине
Госпитализированный с коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше, сообщает сегодня пресс-служба облгосадминистрации.
Общество
BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Общество
В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса
Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Армия и оружие
Боевики ПНС пошли в наступление после ухода «ЧВК Вагнера» из Ливии
Экономика
Список сверхбогатых превысил полмиллиона человек
Космос
Испытания межпланетной ракеты Starship SN1 Илона Маска прошли неудачно
Сходное неудачное испытание случилось и в ноябре 2019 года, когда у другого прототипа (Starship Mk1) оторвало верхнюю часть во время проверки максимально возможного давления в топливных баках.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Происшествия
Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.