Политика

ТАССТАССВерховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он пришел на смену предыдущему кабинету Алексея Гончарука, просуществовавшему всего шесть месяцев.
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Рада утвердила новый состав правительства Украины

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Армия и оружие

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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
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Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину для учений

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«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

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Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций

Футбольная сборная России сыграет с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии в Лиге наций УЕФА.
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