Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани

По данным правоохранительных органов Тегерана, в траурных шествиях в столице примут участие несколько миллионов человек. Церемония прощания продлится до вечера, затем останки Сулеймани будут перевезены в его родную провинцию Керман, где седьмого января состоятся похороны генерала.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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