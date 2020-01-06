По данным правоохранительных органов Тегерана, в траурных шествиях в столице примут участие несколько миллионов человек. Церемония прощания продлится до вечера, затем останки Сулеймани будут перевезены в его родную провинцию Керман, где седьмого января состоятся похороны генерала.

В Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани

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