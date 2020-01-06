Политика
Российская газетаВ Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани
По данным правоохранительных органов Тегерана, в траурных шествиях в столице примут участие несколько миллионов человек. Церемония прощания продлится до вечера, затем останки Сулеймани будут перевезены в его родную провинцию Керман, где седьмого января состоятся похороны генерала.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Авто
Fiat вывел на тесты конкурента Креты. Jeep тоже готовит к премьере новый SUV
Справа – трехрядный Jeep Разработка нового Фиата началась еще до того, как владеющий маркой концерн FCA образовал альянс с французским автогигантом PSA, то есть платформа у этого SUV от «родной» компании.
Политика
Выступление Хакамады в Киеве отменили из-за ее позиции по Крыму
Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление экономиста и политического деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Культура
Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов
На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции
Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.
Кино
Детектив «Достать ножи» получит продолжение
Сюжет второй картины вряд ли коснется уже знакомых зрителям героев, ведь история первого фильма вполне завершена, так что продолжение расскажет что-то новое об эксцентричном детективе Бенуа Бланке, роль которого бесподобно исполнил Дэниэл Крэйг.
Кино
В США раздали «Золотые глобусы»
В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Происшествия
Японские СМИ назвали новую версию побега экс-главы Nissan
Армия и оружие
Трамп пригрозил применить против Ирана новейшее вооружение
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка недавно потратила два триллиона долларов на новое вооружение.
Кино
«Чудо-женщина 1984» стал самым ожидаемым фильмом 2020 года
Опрос пользователей американского сервиса по продаже билетов Fandango показал, что больше всего зрители ждут выхода фильма «Чудо-женщина 1984», который должен состояться летом 2020 года.
Общество
WSJ узнала о стремлении главы McDonald’s искоренить флирт на работе
Собеседники издания из числа бывших и нынешних работников рассказали, что, будучи главой американского McDonald’s, Кемпчински не позволял себе панибратства с коллегами.
Энергетика
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку первой партии нефти из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».
Общество
Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»
В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Кино
«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Экономика
В России выросли цены на алкоголь и табак
По всей России выросли цены на алкогольную и табачную продукцию. Причиной стало повышение акцизов с 1 января.
Происшествия
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Здоровье
Минздрав установил взаимозаменяемость в отношении 16% лекарств
Взаимозаменяемость лекарств в России на сегодняшний день определена только в отношении 16% препаратов.
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Тульской области
Три человека погибли в городе Узловая Тульской области во время пожара, произошедшего в понедельник в одной из квартир жилого дома.
Религия