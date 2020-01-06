Политика
Красная веснаВерховный лидер Ирана Хаменеи возглавил церемонию прощания с Сулеймани
Церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани возглавил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 6 января, сообщает агентство IRNA. Прощание началось 6 января в 8 часов утра в Тегеранском университете.
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Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трёхлетнего ребёнка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Религия
В храмах Миасса пройдут рождественские богослужения
Общество
Пятеро на двоих: чем огорчил и порадовал «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которая ознаменовала начало сезона кинонаград и наших претензий к внешнему виду знаменитостей в новом десятилетии.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Гаджеты
Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11
В Сети раскрыта дата анонса смартфонов от южнокорейского бренда, относящихся к серии Samsung Galaxy S11.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Политика
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
Политика
Третью мировую войну назвали вполне вероятной
Общество
В Петербурге проходит церемония прощания с онкологом Павленко
В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Игры
GTA V стала бесплатной для подписчиков Xbox Game Pass
Grand Theft Auto V добавили в Xbox Game Pass. Подписчики сервиса на консолях смогут скачать игру бесплатно.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Происшествия
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Шульга отметил, что тело девушки было найдено вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Авто
Mercedes отзывает почти 750 тысяч автомобилей из-за люков
Mercedes-Benz отзывает 744 852 автомобиля в Соединенных Штатах из-за проблем с панорамными люками.
Фигурное катание
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Хоккей
Россия уступила Канаде золото в финале МЧМ
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Автоспорт
Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
Политика
Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Здоровье
В Орловской области растет заболеваемость ОРВИ, гриппа пока нет
Случаи гриппа, пока не регистрируются, сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.
Политика
На выборах президента Хорватии победил кандидат от оппозиции
Кресло президента Хорватии на предстоящие пять лет займет одержавший победу по итогам двух туров президентских выборов выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) республики, бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, который намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США, передает 6 января ТАСС.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала свой дом в Майами
В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.