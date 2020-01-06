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Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трёхлетнего ребёнка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

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Политика Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.

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