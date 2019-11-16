Массовая акция протеста в Тегеране против повышения цен на бензин продолжается третьи сутки. Участники демонстраций упрекают власти в тяжелом экономическом положении в стране и низком уровне жизни населения. Как информирует местное агентство ISNA, в столице усилены меры безопасности.

В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин

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