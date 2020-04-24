Политика
ТАССВерховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального парламента.
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