Общество

ИзвестияИзвестияВерховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций

Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 25 июня. Обращение касалось доступа банка к европейским рынкам и зарубежным трансакциям, сообщает агентство.
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Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ против санкций

РБК07:07

Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине

Эхо Москвы06:35

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Rambler News Service05:53

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Телеканал 360°06:52

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Взгляд.ру05:33

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций

Известия05:22

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по европейским санкциям

ТАСС05:18
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Политика

Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Культура

Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске

Evo-rus.com вчера в 08:32
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Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
3,2K
Политика

Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
1
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
18
Общество

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
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Армия и оружие

Видео уничтожения минометной позиции Народной милиции ДНР выложили военные ВСУ

Аргументы недели вчера в 08:39
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
407
Армия и оружие

США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»

Соединенные Штаты ликвидировали лидера сирийской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).
vtomske.ru 04:45
1
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета вчера в 06:25
720
Общество

Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
365
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
849
Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
18
Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
187
Армия и оружие

Россия модернизирует «Искандеры»

Вестник Кавказа вчера в 07:44
1
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
1,1K
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
32
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,1K
Общество

С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений

В Новосибирской области режим повышенной готовности продлится с 1 июля.
ЧС-ИНФО 06:28
43
Интернет

У «Яндекс.Лавки» появилось свое мобильное приложение

"Яндекс.Лавка" обзавелась собственным мобильным приложением, чтобы упростить гражданам доставку продуктов.
Долг.рф 05:10
1
Политика

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 06:55
66
Общество

В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию произошел из-за одновременного подключения большого числа пользователей, рассказал «РИА Новости» член Центризбиркома (ЦИК) Антон Лопатин.
Ведомости 06:30
91
Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
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Здоровье

Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом

Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.
Saratovnews 05:53
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
450
Общество

Роструд напомнил о следующей сокращенной рабочей неделе

Рабочая неделя с 29 июня по 3 июля будет сокращена на один день. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.
Вечерняя Москва вчера в 21:34
411
Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
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