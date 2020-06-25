Общество

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйВерховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Апелляция ВТБ, поданная в Верховный суд ЕС по поводу санкций, действующих с 2014 года, была отклонена. Об этом сообщило агентство Reuters сегодня, 25 июня. Из подробностей обращения ВТБ в европейский суд известно лишь, что банк заявлял о доступе к зарубежным транзакциям и европейскому рынку.
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Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ против санкций

РБК07:07

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Телеканал 360°06:52

Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине

Эхо Москвы06:35

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Rambler News Service05:53

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям

Взгляд.ру05:33

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций

Известия05:22

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по европейским санкциям

ТАСС05:18
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Степан Меньщиков с беременной невестой подал заявление в ЗАГС

OAnews 06:04
Общество

Ренато Усатого объявили в России в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
Вести.Ru 08:15
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Здоровье

Развеян миф о медицинских масках

Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Политика

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
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Общество

В России прогнозируют температурные аномалии

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях в июне, передает РИА «Новости».
БИЗНЕС Online 00:58
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Общество

Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
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Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
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Космос

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink отложен

Американская компания SpaceX отложила на двое суток запланированный на вторник старт с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию из 60 спутников системы Starlink.
ТАСС 22 июня в 16:55
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Политика

В Турции представили план с признанием Крыма российским

Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским.
REGNUM вчера в 12:47
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Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
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Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Футбол

«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

РБК 08:36
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Космос

Европа впервые помогла России получить научные данные из космоса

РИА Новости 07:20
Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
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Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
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Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
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Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Известия 05:42
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Общество

СМИ сообщили о рейсах «Аэрофлота» за границу во время карантина

Несмотря на закрытое на фоне пандемии коронавируса международное авиасообщение, российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжила перевозки за границу.
Деловое.ТВ 02:06
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Общество

Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы

Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
Политика

Токаев уволил главу минздрава, который заразился коронавирусом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова после того, как он заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:31
Политика

Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Общество

Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan 23 июня в 11:58
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС вчера в 11:32
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Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
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Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
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Экономика

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
RT на русском 07:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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