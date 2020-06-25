Общество
Южный ФедеральныйВерховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по санкциям
Апелляция ВТБ, поданная в Верховный суд ЕС по поводу санкций, действующих с 2014 года, была отклонена. Об этом сообщило агентство Reuters сегодня, 25 июня. Из подробностей обращения ВТБ в европейский суд известно лишь, что банк заявлял о доступе к зарубежным транзакциям и европейскому рынку.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Общество
Ренато Усатого объявили в России в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
Вести.Ru 08:15
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Здоровье
Развеян миф о медицинских масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Общество
В России прогнозируют температурные аномалии
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях в июне, передает РИА «Новости».
БИЗНЕС Online 00:58
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
Космос
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink отложен
Американская компания SpaceX отложила на двое суток запланированный на вторник старт с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию из 60 спутников системы Starlink.
ТАСС 22 июня в 16:55
Политика
В Турции представили план с признанием Крыма российским
Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским.
REGNUM вчера в 12:47
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Общество
СМИ сообщили о рейсах «Аэрофлота» за границу во время карантина
Несмотря на закрытое на фоне пандемии коронавируса международное авиасообщение, российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжила перевозки за границу.
Деловое.ТВ 02:06
Общество
Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы
Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
Политика
Токаев уволил главу минздрава, который заразился коронавирусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова после того, как он заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:31
Политика
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Общество
Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan 23 июня в 11:58
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Экономика
Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
RT на русском 07:52