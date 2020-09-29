Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии
Верховный суд Карелии изменил приговор главе регионального отделения «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Ему увеличили срок наказания до 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитриева Артем Черкасов.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
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