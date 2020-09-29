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BFM.ru
BFM.ru 

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии изменил приговор главе регионального отделения «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Ему увеличили срок наказания до 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитриева Артем Черкасов.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.news10:30
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Karelia.news

Верховный суд Карелии все-таки отправил Юрия Дмитриева на 13 лет в колонию строгого режима

Karelia.news10:30
Карелинформ

Карельскому историку Юрию Дмитриеву в пять раз увеличили срок заключения

Карелинформ10:01
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАСС10:15
ИА Республика

Верховный суд Карелии ужесточил приговор Юрию Дмитриеву и отправил его в колонию на 13 лет

ИА Республика10:29
Коммерсантъ

Историку Дмитриеву увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии

Коммерсантъ10:08
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онего09:57
Эхо Москвы

Верховный суд Карелии увеличил наказание главе местного Мемориала Юрию Дмитриеву

Эхо Москвы12:02

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии
Ведомости09:56
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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Турцию заподозрили в уничтожении советских «Ос» и «Стрел» в Карабахе

Как пишет в американском издании Forbes военный эксперт Себастьян Роблин, беспилотниками Bayraktar TB2, которые уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10», могли управлять турецкие военнослужащие.
Военное дело06:42
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Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт завила, что любая информация, которая не соответствует докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, является российской пропагандой.
Известия19:00
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Армения обвинила Азербайджан в использовании тяжелых огнеметных систем

«На кадрах видно, как азербайджанские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А размещаются в населенных пунктах Азербайджана и оттуда ведется огонь, превращая в живой щит собственных граждан», — отметила Степанян.
ФАН12:11

Какие законы вступают в силу в октябре

C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Газета.Ru12:38