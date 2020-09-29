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BFM.ru
BFM.ru

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии изменил приговор главе регионального отделения «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Ему увеличили срок наказания до 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитриева Артем Черкасов.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.news10:30
Подробнее о событии
ГТРК Карелия

Верховный суд Карелии вынес приговор по резонансному уголовному делу Юрия Дмитриева

ГТРК Карелия14:09
Карелинформ

Вторник в Карелии: приговор Дмитриеву, карантин в школах и ДТП Худилайнена

Карелинформ13:24
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онего09:57
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАСС10:15
Коммерсантъ

Историку Дмитриеву увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии

Коммерсантъ10:08
ИА Республика

Верховный суд Карелии ужесточил приговор Юрию Дмитриеву и отправил его в колонию на 13 лет

ИА Республика10:29
Эхо Москвы

Верховный суд Карелии увеличил наказание главе местного Мемориала Юрию Дмитриеву

Эхо Москвы12:02

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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Октябрьская подборка Xbox Live Gold разочаровала игроков

Microsoft представила октябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold, куда традиционно вошли четыре проекта, хоть и достаточно неизвестные для массовой аудитории: Slayaway Camp: Butcher's Cut (Xbox One) — с 1 по 31 октября Maid of Sker (Xbox One) — с 16 октября по 15 ноября Sphinx and the Cursed Mummy (Xbox) — с 1 по 15 октября Costume Quest (Xbox 360) — с 16 по 31 октября.
Игромания.ру11:13

На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40
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Путин выразил соболезнования из-за смерти старшего брата эмира Кувейта

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму эмиру государства Кувейт шейху Навафу Аль Ахмеду Аль Джаберу Ас Сабаху, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата – эмира Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха", - говорится в сообщении.
РИА Новости13:09

The Athletic: Лэмпард накричал на Алонсо из-за его ухода в автобус после замены в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал защитника Маркоса Алонсо после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:3). По информации источника, после замены в перерыве встречи футболист принял душ, а затем в одиночестве отправился в автобус.
Матч ТВ14:24

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъ12:35
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Военным Белоруссии выделили участок для испытания ракет

Необходимость принятия указа объясняется тем, что полигоны, использующиеся для этих целей в настоящее время, обеспечивают стрельбы и испытания ракет на небольшую дальность, а использование полигонов иностранных государств несет большие материальные и финансовые затраты.
МордовМедиа13:42