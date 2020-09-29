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BFM.ru
BFM.ru

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии изменил приговор главе регионального отделения «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Ему увеличили срок наказания до 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитриева Артем Черкасов.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.news10:30
Подробнее о событии
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАСС10:15
ГТРК Карелия

Верховный суд Карелии вынес приговор по резонансному уголовному делу Юрия Дмитриева

ГТРК Карелия14:09
Коммерсантъ

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

Коммерсантъ15:59
Карелинформ

Вторник в Карелии: приговор Дмитриеву, карантин в школах и ДТП Худилайнена

Карелинформ13:24
Петрозаводск говорит

В посольстве США прокомментировали новый приговор историку Дмитриеву

Петрозаводск говорит15:38
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онего09:57
Эхо Москвы

Верховный суд Карелии ужесточил наказание главе местного отделения Мемориал Юрию Дмитриеву

Эхо Москвы15:03

МИД: Франция и Швеция не ответили на запросы России по Навальному

"Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ", - заявили в министерстве.
Газета.Ru14:56
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ГД поддержала проект о запрете на перемещение по РФ более 600 сигарет

Госдума на пленарном заседании 29 сентября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий перемещение табачной продукции по территории России общим весом более 750 граммов на одного человека.
Газета.Ru08:03
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Азербайджанская армия уничтожила командира воинской части ВС Армении - фотофакт

"Сегодня был уничтожен Спартак Кочарян, командир привлеченной к боевым действиям на оккупированных территориях Азербайджана 13516-й воинской части 61-го отдельного инженерного полка армии Армении, дислоцированного в Эчмиадзинском районе", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Sputnik Азербайджан07:51
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Военные Карабаха зафиксировали в своем воздушном пространстве F-16

Замком Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян сказал во время брифинга, что в воздушном пространстве региона зафиксировали применение истребителя F-16.
Аргументы и Факты15:51
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Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости09:56
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Fitch оценило вероятность усиления санкций против «Северного потока-2»

В июне Республиканская партия внесла на рассмотрение в Конгресс законопроект о расширении санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток - 2». Ранее на фоне отправления политика Алексея Навального группа американских конгрессменов также предложила ввести санкции против официальных лиц России.
Компания11:39
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