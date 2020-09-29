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BFM.ru
BFM.ru

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии изменил приговор главе регионального отделения «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Ему увеличили срок наказания до 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитриева Артем Черкасов.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.news10:30
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Karelia.news

Верховный суд Карелии все-таки отправил Юрия Дмитриева на 13 лет в колонию строгого режима

Karelia.news10:30
ИА Республика

Верховный суд Карелии ужесточил приговор Юрию Дмитриеву и отправил его в колонию на 13 лет

ИА Республика10:29
Эхо Москвы

Верховный суд Карелии пересмотрел приговор историку Юрию Дмитриеву

Эхо Москвы11:05
Карелинформ

Карельскому историку Юрию Дмитриеву в пять раз увеличили срок заключения

Карелинформ10:01
Коммерсантъ

Историку Дмитриеву увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии

Коммерсантъ10:08
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онего09:57
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАСС10:15

На Ямале нашли средневековое захоронение ребенка с котлом на голове

Из погребального инвентаря в могиле находились железный черпак, уложенный у головы ребенка, серебряная фольга, железный нож и ручка от железного котла в районе пояса, а также серьга из тонкой медной проволоки со стеклянной зеленой бусиной, на голову ребенка был надет медный котел, - говорится в сообщении.
Российская газета04:27

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
2

Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

В НАТО призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести российские войска с их территории, сообщается на сайте альянса.
Первый Севастопольский08:33
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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Зюганов обратился к Путину из-за обысков у экс-губернатора Левченко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился обысками у экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которые прошли в рамках расследования дела, связанного с сыном чиновника.
Национальная служба новостей08:49
6

Шварцман: с детства мечтал сесть за руль болида «Формулы-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, в настоящее время выступающий в "Формуле-2" за команду Prema Racing, заявил, что возможность проехать за рулем болида "Формулы-1" - это его мечта детства, которая осуществится в скором времени.
РИА Новости10:20