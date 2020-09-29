На Ямале нашли средневековое захоронение ребенка с котлом на голове

Из погребального инвентаря в могиле находились железный черпак, уложенный у головы ребенка, серебряная фольга, железный нож и ручка от железного котла в районе пояса, а также серьга из тонкой медной проволоки со стеклянной зеленой бусиной, на голову ребенка был надет медный котел, - говорится в сообщении.