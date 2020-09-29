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РИА Новости
РИА Новости 

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

В июле Дмитриева признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. При этом суд оправдал главу "Мемориала" по статьям об изготовлении порнографии и хранении оружия — в этой части решение теперь отменено.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.newsвчера в 10:30
Подробнее о событии
ГТРК Карелия

Верховный суд Карелии вынес приговор по резонансному уголовному делу Юрия Дмитриева

ГТРК Карелиявчера в 14:09
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онеговчера в 09:57
Карелинформ

Вторник в Карелии: приговор Дмитриеву, карантин в школах и ДТП Худилайнена

Карелинформвчера в 13:24
Интерфакс

Сванидзе назвал смертным приговором увеличение срока историку Дмитриеву

Интерфаксвчера в 12:37
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАССвчера в 10:15
Коммерсантъ

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

Коммерсантъвчера в 15:59
Эхо Москвы

Верховный суд Карелии ужесточил наказание главе местного отделения Мемориал Юрию Дмитриеву

Эхо Москвывчера в 15:03

Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:05
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Россия не получила ответы от Франции и Швеции на запросы по Навальному

«Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ», — заявили в МИД.
RT на русскомвчера в 14:51
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В Волгоградской области развернут 2 тысячи инфекционных коек

Как сообщили в областном оперштабе, губернатор Андрей Бочаров в ходе заседания подчеркнул, что в связи с возможным осложнением эпидситуации по коронавирусу в регионе необходимо увеличить количество койко-мест до 2-х тысяч.
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 08:56
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