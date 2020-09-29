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РИА Новости
РИА Новости

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

В июле Дмитриева признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. При этом суд оправдал главу "Мемориала" по статьям об изготовлении порнографии и хранении оружия — в этой части решение теперь отменено.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.newsвчера в 10:30
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ГТРК Карелия

Верховный суд Карелии вынес приговор по резонансному уголовному делу Юрия Дмитриева

ГТРК Карелиявчера в 14:09
Коммерсантъ

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

Коммерсантъвчера в 15:59
Эхо Москвы

Верховный суд Карелии ужесточил наказание главе местного отделения Мемориал Юрию Дмитриеву

Эхо Москвывчера в 15:03
Интерфакс

Сванидзе назвал смертным приговором увеличение срока историку Дмитриеву

Интерфаксвчера в 12:37
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАССвчера в 10:15
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онеговчера в 09:57
Карелинформ

Вторник в Карелии: приговор Дмитриеву, карантин в школах и ДТП Худилайнена

Карелинформвчера в 13:24

Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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Пушков посоветовал Еревану делать выводы, а не заниматься самообманом

Авторитетный российский политик, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Армении в нынешней сложнейшей ситуации делать выводы, а не продолжать заниматься самообманом.
Территория новостейвчера в 13:29
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США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

Двадцать пятого сентября ведомство проинформировало компании о том, что им теперь нужно будет получать особую лицензию для поставок китайскому производителю определенные типы продукции.
Evo-rus.comвчера в 04:44
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Экс-президент Армении Кочарян с отставными генералами прибыл в Карабах

Экс-президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в Степанакерт для оказания помощи своим землякам в связи с начавшейся полномасштабной войной на границе с Азербайджаном, сообщили "Интерфаксу" источники во властных структурах непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Интерфаксвчера в 09:35
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Сделан шаг к решению одной из главных проблем водородной энергетики

Ученые разработали аморфную наноструктуру (металлическое стекло на основе FeNi), которую можно применять в водородной энергетике в качестве накопителя и хранилища водорода, в том числе в миниатюрных системах с водородным питанием, где подобный накопитель сможет заменить литий-ионную батарею.
Naked Scienceвчера в 11:49
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Родные погибших военных требуют от Рамиля Шамсутдинова 26,7 млн рублей

Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.
ТАССвчера в 04:31
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Минфин предлагает расширить доступ к данным о регистрации смерти

Отмечается, что они смогут получить данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении туда исправлений или изменений.
Газета.Ru20:22

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

Астрономы призывают к более регулярным и тщательным исследованиям орбитального мусора на больших высотах, чтобы помочь охарактеризовать местные объекты и лучше определить риски, связанные с активными спутниками, на данные которых ежедневно полагаются люди.
Популярная механика28 сентября в 05:27

Великобритания решила спастись с помощью новых налогов

Великобритания решила спастись с помощью новых налогов: королевству придется пойти на повышение сборов в среднесрочной перспективе, чтобы пополнить бюджет, траты из которого резко повысились на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru22:03