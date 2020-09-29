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В июле Дмитриева признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. При этом суд оправдал главу "Мемориала" по статьям об изготовлении порнографии и хранении оружия — в этой части решение теперь отменено.