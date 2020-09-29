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Вести.Ru

Верховный суд Карелии увеличил срок историку Дмитриеву с 3,5 до 13 лет

Почти на 10 лет увеличил срок пребывания в колонии для главы карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева Верховный суд Карелии. Он изменил приговор Петрозаводского горсуда, увеличив срок отбывания наказания с 3 лет и 6 месяцев до 13 лет.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.newsвчера в 10:30
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Интерфакс

Сванидзе назвал смертным приговором увеличение срока историку Дмитриеву

Интерфаксвчера в 12:37
Коммерсантъ

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

Коммерсантъвчера в 15:59
Карелинформ

Вторник в Карелии: приговор Дмитриеву, карантин в школах и ДТП Худилайнена

Карелинформвчера в 13:24
ГТРК Карелия

Верховный суд Карелии вынес приговор по резонансному уголовному делу Юрия Дмитриева

ГТРК Карелиявчера в 14:09
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАССвчера в 10:15
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онеговчера в 09:57
Эхо Москвы

Верховный суд Карелии ужесточил наказание главе местного отделения Мемориал Юрию Дмитриеву

Эхо Москвывчера в 15:03

Минфин предлагает расширить доступ к данным о регистрации смерти

Отмечается, что они смогут получить данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении туда исправлений или изменений.
Газета.Ru20:22

Обнаружены самые ранние следы кроманьонцев в Западной Европе

Выяснилось, что возраст орудий труда и костей составлял примерно на пять тысяч лет больше, чем самые древние следы присутствия человека, обнаруженные в одной из пещер Испании несколько лет назад.
МТВ онлайнвчера в 14:13
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Мокрый снег прогнозируют синоптики в Республике Алтай

После погоды преимущественно без осадков в середине недели усилится влияние ложбины с севера, поэтому в отдельных районах Республики Алтай ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Новости Горного Алтаявчера в 11:25

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
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У «Билла и Теда» не будет четвертого фильма, сценарист развеял слухи

На своей странице в Twitter Соломон ретвитнул новость о готовящейся четвертой части, добавив к этому такой комментарий: Этот слух напоминает мне о сне, который я видел пару ночей назад: по какой-то неведомой причине я записался на пять разных курсов в Университете Нью-Йорка, но не знал, о чем они, а дело уже близилось к концу обучения.
Popcornnews.ru20:30

Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совбез Организации Объединенных Наций обратился к Азербайджану и Армении с призывом остановить боевые действия на территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики в незамедлительном порядке.
ТК Звезда19:07
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
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