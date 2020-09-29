Верховный суд Карелии увеличил срок историку Дмитриеву с 3,5 до 13 лет
Почти на 10 лет увеличил срок пребывания в колонии для главы карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева Верховный суд Карелии. Он изменил приговор Петрозаводского горсуда, увеличив срок отбывания наказания с 3 лет и 6 месяцев до 13 лет.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
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