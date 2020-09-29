У «Билла и Теда» не будет четвертого фильма, сценарист развеял слухи

На своей странице в Twitter Соломон ретвитнул новость о готовящейся четвертой части, добавив к этому такой комментарий: Этот слух напоминает мне о сне, который я видел пару ночей назад: по какой-то неведомой причине я записался на пять разных курсов в Университете Нью-Йорка, но не знал, о чем они, а дело уже близилось к концу обучения.