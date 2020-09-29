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Вести.Ru
Вести.Ru 

Верховный суд Карелии увеличил срок историку Дмитриеву с 3,5 до 13 лет

Почти на 10 лет увеличил срок пребывания в колонии для главы карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева Верховный суд Карелии. Он изменил приговор Петрозаводского горсуда, увеличив срок отбывания наказания с 3 лет и 6 месяцев до 13 лет.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.newsвчера в 10:30
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Петрозаводск говорит

В посольстве США прокомментировали новый приговор историку Дмитриеву

Петрозаводск говоритвчера в 15:38
ГТРК Карелия

Верховный суд Карелии вынес приговор по резонансному уголовному делу Юрия Дмитриева

ГТРК Карелиявчера в 14:09
Эхо Москвы

В американском посольстве в Москве возмущены ужесточением наказания лидеру карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Эхо Москвы17:03
Карелинформ

Вторник в Карелии: приговор Дмитриеву, карантин в школах и ДТП Худилайнена

Карелинформвчера в 13:24
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАССвчера в 10:15
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онеговчера в 09:57
Коммерсантъ

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

Коммерсантъвчера в 15:59

Светлана Могилина избрана вице-спикером парламента Хакасии

Владимир Штыгашев предложил расширить полномочия председателя комитета по конституционному законодательству Светланы Могилиной и сделать ее заместителем председателя Верховного Совета.
Светлана Могилина избрана вице-спикером парламента Хакасии
Республиканская Телевизионная Сеть23:26

Более трети организаций снизили зарплату сотрудникам

Введение нетрудовых рабочих дней и режима самоизоляции негативно сказалось на экономике российских компаний: в 2020 году 35% организаций вынуждены были срезать зарплату своим сотрудника в период пандемии, а еще около 25% компаний пошли на сокращения штатной численности персонала.
Газета.Ruвчера в 13:49
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Азербайджан за 12 часов войны с Арменией потерял 30 танков

По информации поступающей от арабских и российских СМИ, активно ведущих контроль за обстановкой на границе Армении и Азербайджана, всего лишь за 12 часов активного противостояния (по данным на 18 часов 00 минут 27 сентября 2020 года – прим. ред.), азербайджанская армия потеряла 30 танков.
Avia.pro27 сентября в 18:29
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Бывший пресс-секретарь патриарха опроверг наличие богатства у глав РПЦ

Патриархи РПЦ не обладали и не обладают многомиллиардными капиталами, заявил бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
News.ru21:29
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Байден обвинил Трампа в отказе критиковать Россию

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытках избежать критики в отношении России и повторил уже опровергнутые домыслы о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.
ТАСС23:02

Пушков посоветовал Еревану делать выводы, а не заниматься самообманом

Авторитетный российский политик, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Армении в нынешней сложнейшей ситуации делать выводы, а не продолжать заниматься самообманом.
Территория новостейвчера в 13:29
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Невролог назвал нетривиальные симптомы инсульта

Рустем Гайфутдинов, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета, рассказал, что о приближающемся инсульте могут рассказать не только стандартные симптомы, вроде нарушения речи, потери равновесия и асимметрии лица, но и некоторые необычные.
aobe.ruвчера в 16:04
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Еврокомиссия отметила рост деловой конъюнктуры и занятости в Сербии

Только среди компаний строительного сектора в сентябре наблюдался рост пессимизма, поскольку там деловая конъюнктура упала до минус 7,1 балла с уровня в минус 3,2 балла в августе, как свидетельствуют результаты опроса Европейской комиссии.
REGNUMвчера в 15:21

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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