с чего всё началось

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации на решение Апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Об этом 19 июня сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России.

Верховный суд Нидерландов принял жалобу РФ на решение по делу ЮКОСа

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